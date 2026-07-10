Aus im Viertelfinale! Neumayer verliert gegen Deutschen

Das Challenger-Turnier in Triest ist für Lukas Neumayer beendet.

Der 23-Jährige muss sich Henri Squire, der Nummer 235 der ATP-Weltrangliste, mit 6:2, 6:3 geschlagen geben.

Nach 1:25 Stunden verwertet der Deutsche seinen ersten Matchball. Neumayer geht gegen Ende die Kraft aus. Von den letzten zehn Punkten im Spiel ging nur ein einziger an den Niederösterreicher.

Damit scheidet Neumayer im Viertelfinale aus. Zuvor hat er in Runde eins Andrej Nedic aus Bosnien-Herzegowina und in Runde zwei Guido Justo aus Argentinien geworfen.