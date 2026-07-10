Neumayer, Lukas NEU
Squire, Henri SQU
Endstand
0:2
2:6 , 3:6
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Aus im Viertelfinale! Neumayer verliert gegen Deutschen

Der Salzburger verliert gegen die Nummer 235 der ATP-Weltrangliste in zwei Sätzen.

Aus im Viertelfinale! Neumayer verliert gegen Deutschen Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © LAOLA1
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Das Challenger-Turnier in Triest ist für Lukas Neumayer beendet.

Der 23-Jährige muss sich Henri Squire, der Nummer 235 der ATP-Weltrangliste, mit 6:2, 6:3 geschlagen geben.

Nach 1:25 Stunden verwertet der Deutsche seinen ersten Matchball. Neumayer geht gegen Ende die Kraft aus. Von den letzten zehn Punkten im Spiel ging nur ein einziger an den Niederösterreicher.

Damit scheidet Neumayer im Viertelfinale aus. Zuvor hat er in Runde eins Andrej Nedic aus Bosnien-Herzegowina und in Runde zwei Guido Justo aus Argentinien geworfen.

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