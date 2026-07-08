Rincon, Daniel RIN
Ofner, Sebastian OFN
Endstand
2:1
3:6 , 7:5 , 6:3
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NEWS

Ofner-Aus in Braunschweig, Neumayer im Triest-Viertelfinale

Der Steirer unterliegt im Achtelfinale etwas überraschend einem Spanier. Sandro Kopp scheitert in Lüttich. Lukas Neumayer steht indes im Viertelfinale von Triest.

Ofner-Aus in Braunschweig, Neumayer im Triest-Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner ist beim Challenger-Bewerb von Braunschweig frühzeitig ausgeschieden.

Der an Position fünf gesetzte ÖTV-Athlet unterliegt im Achtelfinale dem Spanier Daniel Rincon (ATP-Nr. 261) mit 6:3, 5:7 und 3:6. Damit muss der 30-Jährige vorzeitig die Segel streichen und verpasst ein Duell mit Viertelfinalist Laslo Djere.

In Runde eins bezwang Ofner noch souverän den Slowaken Norbert Gombos in zwei Sätzen.

Auch Sandro Kopp schafft in Lüttich nicht den Sprung ins Viertelfinale. Der 26-Jährige scheitert mit 6:7 (4), 6:7 (5) am 18-jährigen Inder Manas Dhamne (ATP-386.).

Neumayer zieht ins Triest-Viertelfinale ein

Lukas Neumayer feiert beim Challenger-Turnier in Triest indes einen Dreisatz-Erfolg über den Argentinier Guido Justo (ATP-Nr. 238) und steht nun im Viertelfinale.

Gegen den 28-Jährige nsetzt sich der Österreicher mit 6:4, 5:7 und 6:4 durch. Nun trifft er auf den Deutschen Henri Squire. Das ÖTV-Ass ist bei dem Bewerb in Italien an dritter Stelle gesetzt.

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