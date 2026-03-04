Schwärzler, Joel Josef SCH
Kolar, Zdenek KOL
Endstand
2:1
4:6 , 7:6 , 7:6
NEWS

Schwärzler zieht in Kigali ins Viertelfinale ein

Sandro Kopp muss sich hingegen bereits im Achtelfinale geschlagen geben.

Schwärzler zieht in Kigali ins Viertelfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Joel Schwärzler steht beim Challenger-Turnier in Kigali im Viertelfinale.

In der ruandischen Hauptstadt setzt sich der Vorarlberger gegen den Tschechen Zedenek Kolar (ATP 197.) mit 4:6, 7:6 (2), 7:6 (6) durch.

Dabei wird vor allem der letzte Satz zu einem wahren Nervenkrimi. Zunächst kann er sieben Matchbälle abwehren, ehe er selbst im Tie-Break mit seinem dritten Matchball zum Sieg serviert.

Um den Halbfinaleinzug spielt er nun gegen den an Nummer eins gesetzten Argentinier Marco Trungelliti (ATP 132.).

Kopp scheitert knapp

Für Sandro Kopp ist hingegen im Achtelfinale Endstation.

Der 25-jährige Tiroler muss sich gegen den ehemaligen French-Open-Semifinalisten Marco Cecchinato (ATP 225.) in drei Sätzen mit 7:6 (8), 4:6, 6:7 (3) geschlagen geben.

