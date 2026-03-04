Ofner, Sebastian OFN
Loffhagen, George LOF
Endstand
2:14:6 , 7:5 , 7:6
NEWS
Nach Finalsieg: Ofner übersteht erste Runde in Thionville
Beim Challenger in Thionville setzt sich das ÖTV-Ass im Match-Tiebreak durch.
Sebastian Ofner kann nach dem Turnier-Gewinn in Saint-Brieuc den nächsten Sieg auf der ATP-Tour einfahren.
In der Auftaktrunde des Challengers in Thionville setzt sich der Weltranglisten-108. in einem engen Match mit 4:6, 7:5, 7:6 gegen George Loffhagen (GBR) durch.
Damit verbessert er sich um einen Platz im Live-Ranking und ist neuer Weltranglisten-107.