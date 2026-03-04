Ofner, Sebastian OFN
Loffhagen, George LOF
Endstand
2:1
4:6 , 7:5 , 7:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Nach Finalsieg: Ofner übersteht erste Runde in Thionville

Beim Challenger in Thionville setzt sich das ÖTV-Ass im Match-Tiebreak durch.

Nach Finalsieg: Ofner übersteht erste Runde in Thionville Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sebastian Ofner kann nach dem Turnier-Gewinn in Saint-Brieuc den nächsten Sieg auf der ATP-Tour einfahren.

In der Auftaktrunde des Challengers in Thionville setzt sich der Weltranglisten-108. in einem engen Match mit 4:6, 7:5, 7:6 gegen George Loffhagen (GBR) durch.

Damit verbessert er sich um einen Platz im Live-Ranking und ist neuer Weltranglisten-107.

Mehr zum Thema

Griechenland: Neumayer zieht in Challenger-Viertelfinale ein

Griechenland: Neumayer zieht in Challenger-Viertelfinale ein

Tennis - ATP
Joel Schwärzler mit erfolgreichem Auftakt in Ruanda

Joel Schwärzler mit erfolgreichem Auftakt in Ruanda

Tennis - ATP
5
Best-of-five bei Majors? WTA-Frauen reagieren unterschiedlich

Best-of-five bei Majors? WTA-Frauen reagieren unterschiedlich

Tennis - WTA
2
Tagger teilt Trainingscourt und Wildcard mit Venus Williams

Tagger teilt Trainingscourt und Wildcard mit Venus Williams

Tennis - WTA
NFL-Team setzt Star-Quarterback vor die Tür

NFL-Team setzt Star-Quarterback vor die Tür

Football
5
Tagger kennt Auftaktgegnerin bei Premiere in Indian Wells

Tagger kennt Auftaktgegnerin bei Premiere in Indian Wells

Tennis - WTA
4
ÖHB-Frauen: Comebacks und Optimismus vor Spanien-Duell

ÖHB-Frauen: Comebacks und Optimismus vor Spanien-Duell

Handball

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Sebastian Ofner ATP-Challenger