Nach Finalsieg: Ofner übersteht erste Runde in Thionville

Sebastian Ofner kann nach dem Turnier-Gewinn in Saint-Brieuc den nächsten Sieg auf der ATP-Tour einfahren.

In der Auftaktrunde des Challengers in Thionville setzt sich der Weltranglisten-108. in einem engen Match mit 4:6, 7:5, 7:6 gegen George Loffhagen (GBR) durch.

Damit verbessert er sich um einen Platz im Live-Ranking und ist neuer Weltranglisten-107.