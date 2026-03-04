Neumayer, Lukas NEU
Rybakov, Alex RYB
Endstand
2:06:4 , 6:4
NEWS
Griechenland: Neumayer zieht in Challenger-Viertelfinale ein
Lukas Neumayer gewinnt im Achtelfinale von Hersonissos einen US-Amerikaner.
Lukas Neumayer zieht ins Viertelfinale des ATP Challenger-Turniers von Hersonissos ein.
Der ÖTV-Spieler schlägt den US-Amerikaner Alex Rybakov in der Runde der letzten 16 in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4.
Im Viertelfinale wartet der Brite Harry Windelken (ATP-259.) auf den 23-jährigen Neumayer, der auf Rang 230 in der Weltrangliste liegt.