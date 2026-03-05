Lilli Tagger trifft am Donnerstag in der ersten Runde von Indian Wells auf die für Frankreich spielende Russin Varvara Gracheva (ab ca. 22:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Match findet als dritte Partie des Tages (Start 20 Uhr MEZ) in Stadium 3 statt.

Die Französin steht aktuell auf Nummer 58 im WTA-Ranking und geht damit als Favoritin in das Duell mit der 18-jährigen Osttirolerin.

Zuletzt präsentierte sich Gracheva stark: Bei den Australian Open verlor sie in Runde zwei gegen die spätere Siegerin Elena Rybakina, in Doha erreichte sie jüngst die dritte Runde.