NEWS

Tennis heute: Lilli Tagger - Varvara Gracheva in Indian Wells

Die mit einer Wildcard ausgestattete Österreicherin trifft in Runde eins des WTA-1000-Turniers in Indian Wells auf die Französin Varvara Gracheva. LIVE Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Varvara Gracheva in Indian Wells Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lilli Tagger trifft am Donnerstag in der ersten Runde von Indian Wells auf die für Frankreich spielende Russin Varvara Gracheva (ab ca. 22:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Match findet als dritte Partie des Tages (Start 20 Uhr MEZ) in Stadium 3 statt.

Die Französin steht aktuell auf Nummer 58 im WTA-Ranking und geht damit als Favoritin in das Duell mit der 18-jährigen Osttirolerin.

Zuletzt präsentierte sich Gracheva stark: Bei den Australian Open verlor sie in Runde zwei gegen die spätere Siegerin Elena Rybakina, in Doha erreichte sie jüngst die dritte Runde.

