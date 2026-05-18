Neumayer bei French Open problemlos in zweiter Qualirunde

Lukas Neumayer steht in der zweiten Runde der Qualifikation für die French Open!

Dabei überzeugt der Salzburger mit einem dominanten 6:0, 6:1 gegen den an Position 26 gesetzten Australier Alex Bolt (ATP-151.).



Damit übersteht der 23-Jährige das eher undankbare Auftaktlos.

In der zweiten Runde bekommt er es mit dem Sieger aus dem Duell Alejandro Moro Canas (ESP/ATP-242.) gegen Stefano Napolitano (ITA/ATP-246.) zu tun.