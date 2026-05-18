Neumayer, Lukas NEU
Bolt, Alex BOL
Endstand
2:06:0 , 6:1
NEWS
Neumayer bei French Open problemlos in zweiter Qualirunde
Trotz schwierigem Auftaktlos marschiert das ÖTV-Ass ohne Probleme in die zweite Runde der French-Open-Qualifikation.
Lukas Neumayer steht in der zweiten Runde der Qualifikation für die French Open!
Dabei überzeugt der Salzburger mit einem dominanten 6:0, 6:1 gegen den an Position 26 gesetzten Australier Alex Bolt (ATP-151.).
Damit übersteht der 23-Jährige das eher undankbare Auftaktlos.
In der zweiten Runde bekommt er es mit dem Sieger aus dem Duell Alejandro Moro Canas (ESP/ATP-242.) gegen Stefano Napolitano (ITA/ATP-246.) zu tun.