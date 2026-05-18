Neumayer, Lukas NEU
Bolt, Alex BOL
Endstand
2:0
6:0 , 6:1
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Neumayer bei French Open problemlos in zweiter Qualirunde

Trotz schwierigem Auftaktlos marschiert das ÖTV-Ass ohne Probleme in die zweite Runde der French-Open-Qualifikation.

Neumayer bei French Open problemlos in zweiter Qualirunde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lukas Neumayer steht in der zweiten Runde der Qualifikation für die French Open!

Dabei überzeugt der Salzburger mit einem dominanten 6:0, 6:1 gegen den an Position 26 gesetzten Australier Alex Bolt (ATP-151.).

Damit übersteht der 23-Jährige das eher undankbare Auftaktlos.

In der zweiten Runde bekommt er es mit dem Sieger aus dem Duell Alejandro Moro Canas (ESP/ATP-242.) gegen Stefano Napolitano (ITA/ATP-246.) zu tun.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Historischer Heimsieg! Sinner triumphiert auch in Rom

Historischer Heimsieg! Sinner triumphiert auch in Rom

Tennis - ATP
Kraus zieht bei French Open in zweite Qualirunde ein

Kraus zieht bei French Open in zweite Qualirunde ein

Tennis - WTA
Grabher scheitert in erster Rabat-Runde

Grabher scheitert in erster Rabat-Runde

Tennis - WTA
Nach Schuh-Eklat! So lautet das Urteil gegen Demir

Nach Schuh-Eklat! So lautet das Urteil gegen Demir

Bundesliga
Groß, klein, alt, jung: Die wichtigsten Daten zum ÖFB-Kader

Groß, klein, alt, jung: Die wichtigsten Daten zum ÖFB-Kader

ÖFB-Team
Der ÖFB-Kader im WM-Check

Der ÖFB-Kader im WM-Check

ÖFB-Team
6
ÖEHV-Team fiebert Lettland entgegen: "Wird ein hartes Spiel"

ÖEHV-Team fiebert Lettland entgegen: "Wird ein hartes Spiel"

Eishockey
1

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Lukas Neumayer French Open