Jurij Rodionov ist überraschend in die zweite Qualifikationsrunde der French Open eingezogen.

Der 27-jährige ÖTV-Akteur besiegt am Dienstag den als Nummer 20 gesetzten Serben Dusan Lajovic nach 1:18 Stunden mit 6:2 ,7:5.

Als nächste Hürde wartet der Brasilianer Gustavo Heide, der dem Franzosen Dan Added beim 6:3, 6:0 keine Chance lässt. Im Ranking liegt Heide als 187. hinter Rodionov, der sich auf Platz 158 befindet.

Am Dienstag startet noch Joel Schwärzler (ab ca. 15:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Sinja Kraus und Lukas Neumayer hatten bereits am Montag ihren Qualistart erfolgreich gemeistert. Fix im Hauptbewerb stehen Sebastian Ofner bzw. Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher.