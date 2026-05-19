Rodionov, Jurij ROD
Lajovic, Dusan LAJ
Endstand
2:0
6:2 , 7:5
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Rodionov überrascht in French-Open-Quali

Der Österreicher besiegt in der ersten Quali-Runde den als Nummer 20 gesetzten Serben Dusan Lajovic.

Rodionov überrascht in French-Open-Quali Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Jurij Rodionov ist überraschend in die zweite Qualifikationsrunde der French Open eingezogen.

Der 27-jährige ÖTV-Akteur besiegt am Dienstag den als Nummer 20 gesetzten Serben Dusan Lajovic nach 1:18 Stunden mit 6:2 ,7:5.

Als nächste Hürde wartet der Brasilianer Gustavo Heide, der dem Franzosen Dan Added beim 6:3, 6:0 keine Chance lässt. Im Ranking liegt Heide als 187. hinter Rodionov, der sich auf Platz 158 befindet.

Am Dienstag startet noch Joel Schwärzler (ab ca. 15:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Sinja Kraus und Lukas Neumayer hatten bereits am Montag ihren Qualistart erfolgreich gemeistert. Fix im Hauptbewerb stehen Sebastian Ofner bzw. Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher.

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