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Superstar Alcaraz muss auch für Wimbledon absagen

Die Nummer zwei der Welt hat weiterhin Probleme mit dem Handgelenk. Der Spanier selbst sieht sich aber auf dem Weg der Besserung.

Superstar Alcaraz muss auch für Wimbledon absagen Foto: © GEPA
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Schlechte Nachrichten für Carlos Alcaraz und alle Tennis-Fans!

Der spanische Superstar hat weiterhin Probleme mit seinem Handgelenk und muss daher für die Rasen-Saison absagen. Damit verpasst die Nummer zwei der Welt unter anderem den traditionsreichen Rasenklassiker in Wimbledon (ab 29. Juni).

Das bestätigte Alcaraz auf seinem Instagram-Account. Hoffnung macht er dennoch: "Ich fühle mich schon viel besser, die Heilung verläuft gut. Trotzdem bin ich noch nicht bereit, wieder in den Wettkampf zurückzukehren."

Erinnerungen an Thiem

Der 22-Jährige zog sich beim ATP-500-Turnier in Barcelona eine Verletzung am Handgelenk zu und fehlt seitdem auf der Tour.

Seine Blessur weckt Erinnerungen an Dominic Thiem: Der Österreicher verletzte sich 2021 ebenfalls am Handgelenk und stand daraufhin 280 Tage nicht auf dem Platz.

Die 20 Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln

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