Superstar Alcaraz muss auch für Wimbledon absagen

Schlechte Nachrichten für Carlos Alcaraz und alle Tennis-Fans!

Der spanische Superstar hat weiterhin Probleme mit seinem Handgelenk und muss daher für die Rasen-Saison absagen. Damit verpasst die Nummer zwei der Welt unter anderem den traditionsreichen Rasenklassiker in Wimbledon (ab 29. Juni).

Das bestätigte Alcaraz auf seinem Instagram-Account. Hoffnung macht er dennoch: "Ich fühle mich schon viel besser, die Heilung verläuft gut. Trotzdem bin ich noch nicht bereit, wieder in den Wettkampf zurückzukehren."

Erinnerungen an Thiem

Der 22-Jährige zog sich beim ATP-500-Turnier in Barcelona eine Verletzung am Handgelenk zu und fehlt seitdem auf der Tour.

Seine Blessur weckt Erinnerungen an Dominic Thiem: Der Österreicher verletzte sich 2021 ebenfalls am Handgelenk und stand daraufhin 280 Tage nicht auf dem Platz.