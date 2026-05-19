Schwärzler zieht in zweite Quali-Runde der French Open ein

Joel Schwärzler steht in der zweiten Runde der Qualifikation zu den French Open. Zum Auftakt gewinnt er gegen den Franzosen Clement Chidekh (ATP-177.) mit 6:1, 7:5.

Schwärzler (ATP-169.) startet gut in die Partie, wehrt einen Breakball ab und holt im Gegenzug das Break zum 2:0. Auch den zweiten Aufschlag nimmt Schwärzler seinem Gegner ab, in dessen drittem Aufschlagspiel kann der 20-Jährige den ersten Satzball dann nicht nutzen. Mit eigenem Aufschlag rauscht Schwärzler dann aber zum Satzgewinn.

In Satz zwei zurückgekämpft

Im zweiten Satz kann Gegner Chidekh zunächst erfolgreicher dagegenhalten, breakt bei 0:1 und spielt souverän weiter - ehe er beim Stand von 3:5 selbst ein Break hinnehmen muss. Schwärzler bleibt dran, holt sich das eigene Game und direkt das nächste Break. Den Sieg lässt er sich nicht mehr nehmen und macht mit dem ersten Matchball nach 1:28 Stunden alles klar.

Wie auch Jurij Rodionov steht Schwärzler damit in der nächsten Qualirunde. Dort trifft er nun auf den Russen Roman Safiullin. Er steht auf Rang 142 der ATP-Weltrangliste.

Sinja Kraus und Lukas Neumayer starteten bereits am Montag erfolgreich in die Quali. Mit Sebastian Ofner sowie Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher steht ein rot-weiß-rotes Quartett fix in den Hauptbewerben.