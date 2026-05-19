Schwärzler, Joel Josef SCH
Chidekh, Clement CHI
Endstand
2:0
6:1 , 7:5
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Schwärzler zieht in zweite Quali-Runde der French Open ein

Der 20-Jährige setzt sich gegen einen Franzosen durch. Nun muss er gegen einen russischen Spieler ran.

Schwärzler zieht in zweite Quali-Runde der French Open ein Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joel Schwärzler steht in der zweiten Runde der Qualifikation zu den French Open. Zum Auftakt gewinnt er gegen den Franzosen Clement Chidekh (ATP-177.) mit 6:1, 7:5.

Schwärzler (ATP-169.) startet gut in die Partie, wehrt einen Breakball ab und holt im Gegenzug das Break zum 2:0. Auch den zweiten Aufschlag nimmt Schwärzler seinem Gegner ab, in dessen drittem Aufschlagspiel kann der 20-Jährige den ersten Satzball dann nicht nutzen. Mit eigenem Aufschlag rauscht Schwärzler dann aber zum Satzgewinn.

In Satz zwei zurückgekämpft

Im zweiten Satz kann Gegner Chidekh zunächst erfolgreicher dagegenhalten, breakt bei 0:1 und spielt souverän weiter - ehe er beim Stand von 3:5 selbst ein Break hinnehmen muss. Schwärzler bleibt dran, holt sich das eigene Game und direkt das nächste Break. Den Sieg lässt er sich nicht mehr nehmen und macht mit dem ersten Matchball nach 1:28 Stunden alles klar.

Wie auch Jurij Rodionov steht Schwärzler damit in der nächsten Qualirunde. Dort trifft er nun auf den Russen Roman Safiullin. Er steht auf Rang 142 der ATP-Weltrangliste.

Sinja Kraus und Lukas Neumayer starteten bereits am Montag erfolgreich in die Quali. Mit Sebastian Ofner sowie Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher steht ein rot-weiß-rotes Quartett fix in den Hauptbewerben.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Rodionov überrascht in French-Open-Quali

Rodionov überrascht in French-Open-Quali

Tennis
Superstar Alcaraz muss auch für Wimbledon absagen

Superstar Alcaraz muss auch für Wimbledon absagen

Tennis - ATP
4
Neumayer bei French Open problemlos in zweiter Qualirunde

Neumayer bei French Open problemlos in zweiter Qualirunde

Tennis - ATP
1
ATP Stuttgart 2026: Zverev und Co. mit Ruefa live erleben

ATP Stuttgart 2026: Zverev und Co. mit Ruefa live erleben

Promotion
Kraus zieht bei French Open in zweite Qualirunde ein

Kraus zieht bei French Open in zweite Qualirunde ein

Tennis - WTA
1
Gall rutscht nach Giro-Zeitfahren auf Platz vier zurück

Gall rutscht nach Giro-Zeitfahren auf Platz vier zurück

Radsport
6
Die WM-Rekordspieler des ÖEHV-Nationalteams

Die WM-Rekordspieler des ÖEHV-Nationalteams

Eishockey WM
7

Kommentare

Tennis French Open ATP-Tour Joel Schwärzler ÖTV-Herren