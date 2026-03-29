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Mountainbike: Stigger sammelt vor Weltcupstart Spitzenplätze

Beim Schlechtwetter-Rennen in Bayern schafft es die Österreicherin in die Top drei.

Mountainbike: Stigger sammelt vor Weltcupstart Spitzenplätze Foto: © GEPA
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Laura Stigger präsentiert sich knapp einen Monat vor dem Mountainbike-Weltcupstart in Südkorea in starker Form.

Nach ihren bisherigen zwei Saisonsiegen in Albenga und Verona belegte die Tirolerin beim zur Continental Series zählenden Fullgaz Race im bayerischen Obergessertshausen Rang zwei.

Die Heeressportlerin musste sich am Sonntag nur der Schweizerin Sina Frei geschlagen geben, deren Landsfrau und Tokio-Olympiasiegerin Jolanda Neff wurde Dritte.

Trotz schlechter Bedingungen ein "mega Spaß"

"Ich bin froh, auch mal bei solchen Bedingungen ein Rennen gefahren zu sein. Jetzt freue ich mich auf einen guten Block an Training und die letzten Vorbereitungen auf Südkorea", betonte Stigger.

Trotz "gefühlten vier Grad sowie nassen und schlammigen Bedingungen" habe das Rennen "mega Spaß gemacht", sagte die Ötztalerin.

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