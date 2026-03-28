Ofner, Sebastian OFN
Carreno Busta, Pablo CAR
Endstand
1:2
6:3 , 3:6 , 4:6
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Ofner scheitert im Alicante-Halbfinale an Ex-Top-10-Spieler

Der Steirer verpasst den Finaleinzug beim ATP-Challenger in Spanien knapp.

Ofner scheitert im Alicante-Halbfinale an Ex-Top-10-Spieler Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Für Sebastian Ofner ist am Samstag im Halbfinale des ATP-Challenger-Sandplatzturniers in Alicante Endstation.

Der 29-jährige Steirer muss sich dem spanischen Lokalmatador Pablo Carreno Busta nach 2:02 Stunden Spielzeit 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Carreno Busta war 2017 noch auf Platz zehn der ATP-Weltrangliste zu finden, mittlerweile ist der 34-Jährige nur mehr 117. der Welt.

Im Ranking verbessert sich Österreichs Nummer eins aber weiter und schiebt sich in die Top 80. Ofner hatte zuletzt in St. Brieuc und Thionville zwei Challenger100-Turniere gewonnen.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

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