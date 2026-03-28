Gall rutscht bei Katalonien-Rundfahrt aus den Top fünf

Felix Gall ist bei der Katalonien-Rundfahrt der Radprofis aus den Top-Rängen der Gesamtwertung gerutscht.

Der Osttiroler verlor am Samstag auf der schweren sechsten Etappe von Berga zur Bergankunft in Queralt (158 km) als Siebenter über zwei Minuten auf Sieger Jonas Vingegaard.

Der Däne baute damit seine Gesamtführung aus. Gall liegt nun mit 3:17 Minuten Rückstand auf Vingegaard auf dem sechsten Zwischenrang. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

Solo ins Ziel

Der als erster Verfolger von Vingegaard in die Etappe gestartete Gall und der Däne Mattias Skjelmose verloren rund 20 km vor dem Etappenziel bei einer Abfahrt den Kontakt zur Gruppe um Vingegaard und die anderen Spitzenfahrer.

Die Lücke konnte der Decathlon-Profi nicht mehr schließen. Vingegaard attackierte im Finish im Schlussanstieg und fuhr solo ins Ziel.

Der Franzose Lenny Martinez und der Deutsche Florian Lipowitz folgten mit zehn Sekunden Rückstand. Vingegaard liegt vor dem Schlusstag nun 1:22 Minuten vor Martinez und 1:30 vor Lipowitz voran.