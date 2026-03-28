Tennis-Queen darf jubeln! Sabalenka holt sich Sunshine-Double

Aryna Sabalenka untermauert ihre Vormachstellung im WTA-Zirkus!

Die Belarussin setzt sich im Endspiel des WTA-1000-Turniers von Miami gegen Coco Gauff (USA) mit 6:2, 4:6 und 6:3 durch.

Für Sabalenka ist es der 24. WTA-Titel und der elfte Turniersieg bei einem 1000er-Turnier. Zudem feiert sie nach dem Turniererfolg in Indian Wells vor zwei Wochen nun auch jenen in Miami und sichert sich damit das Sunshine Double.

Dabei dominiert Sabalenka den ersten Satz in allen Belangen und holt sich mit zwei Breaks den 6:2-Satzsieg. Sabalenka lässt der US-Amerikanerin im ersten Satz keine einzige Breakchance.

Gauff kämpft sich in die Partie und holt den Satzausgleich

Fortan gestaltet Gauff, vor den heimischen US-Fans, das Kräftemessen bis zum 4:4-Zwischenstand im zweiten Satz offen. Genau im richtigen Moment nimmt Gauff daraufhin Sabalenka den Aufschlag ab und holt sich mit 6:4 den Satzausgleich.

Doch Sabalanka reagiert mit der perfekten Antwort. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin sorgt mit einem Break im Entscheidungssatz für die 1:0-Führung.

Sabalenka ebnet sich den Weg im dritten Satz zum Turniersieg

Diesen Vorsprung verteidigt Sabalenka in starker Manier. Letztlich nutzt sie den ersten Matchball und sichert sich mit einem weiteren Break nach 2:11 Stunden den Turniererfolg in Miami.

Sabalenka ist damit in der WTA-Geschichte die fünfte Spielerin, die sich das Sunshine Double holt. Vor der Belarussin gelang dies Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) und Iga Swiatek (2022)