99ers müssen zum Semifinal-Auftakt hart für den Sieg arbeiten

Das Semifinale der win2day ICE Hockey League startet mit einem knappen 3:2-Sieg der favorisierten Graz99ers gegen das Überraschungsteam aus Fehervar.

Die 99ers beginnen schwungvoll und ernten schon bald die ersten Früchte ihrer Arbeit, keine vier Minuten sind absolviert, als die Grazer durch Paul Huber in Führung gehen. Der Stürmer bekommt den scharfen Pass unmittelbar vor dem Tor bestens unter Kontrolle und schiebt die Scheibe an Fehervar-Schlussmann Rasmus Reijola vorbei in den Kasten (4.).

Die Ungarn lassen sich nicht unterkriegen

Eine knappe Viertelstunde lang sind die 99ers haushoch überlegen, bis Manuel Ganahl zwei Strafminuten für einen Crosscheck ausfasst.

Auch in Überzahl tun sich die Ungarn schwer, kurz vor Ablauf der Strafe schlagen sie aber wie aus den Nichts doch noch zu: Darren Archibald spielt mit einem idealen Pass Trevor Cheek frei und der Fehervar-Stürmer erzielt den überraschenden Ausgleich (16.).

Die 99ers legen wieder vor

Auch der zweite Durchgang startet vielversprechend für den Sieger des Grunddurchgangs. Lukas Haudum liefert die Vorlage für Nick Swaney, der aus kürzester Distanz Goalie Reijola überwinden kann.

Die neuerliche Führung ist höchst verdient, nach dem 2:1 kommen aber auch die Gäste aus Ungarn besser ins Spiel.

Fehervar nutzt den Fehler aus

Dann bekommen sie noch dazu ein Geschenk von den 99ers überreicht: Frank Hora will die Scheibe von hinter dem Tor bis in die neutrale Zone spielen, ihm unterläuft dabei aber ein kapitaler Fehlpass.

Archibald fängt die Scheibe ab und serviert sie Gerlach auf die Schaufel, 99ers-Schlussmann Lagace steht auf verlorenem Posten und kann den Treffer zum 2:2 nicht mehr verhindern (28.).

Späte Erlösung für die Steirer

Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit fällt den Grazern und ihren Fans ein ganz schwerer Stein vom Herzen: Chris Collins fährt um das Tor der Ungarn herum und zielt auf die lange Ecke, dort hilft der alte Haudegen Michi Schiechl mit allen Körperteilen aus, um die Scheibe irgendwie ins Netz zu drücken.

Das 3:2 für Grazer wird zum entscheidenden Treffer, die 99ers eröffnen die Halbfinal-Serie mit einem hart erkämpften Sieg.

Spiel 2 steigt am Dienstag in Ungarn.