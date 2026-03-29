Austria-Frauen legen beinahe makellosen Grunddurchgang hin

Der FK Austria Wien bleibt ohne Niederlage im Grunddurchgang der ADMIRAL Frauen-Bundesliga.

Beim FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gewinnen die "Veilchen" mit 5:0 und holen so ihren 17. Sieg in Runde 18. Das 0:0 gegen die Vienna bleibt damit das einzige Spiel, das die Elf von Stefan Kenesei in dieser Meisterschaftssaison nicht gewinnen konnte.

Modesta Uka (3.) bringt ihre Farben früh in Führung, ehe Lotta Cordes (24.) den Pausenstand besorgt. Ein Doppelpack von Almedina Sisic (48., 52.) sorgt bereits nach weniger als einer Stunde für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzt Courtney Aliza Strode.

Die Austria wird also als klarer Tabellenführer (52 Punkte) in die Meistergruppe gehen. Wie hoch der Vorsprung auf Verfolger St. Pölten sein wird, ist allerdings noch unklar. Die Niederösterreicherinnen tragen am 4. April ihr Spiel gegen Linz/Kleinmünchen (15. Runde) nach.

Salzburg in der Meistergruppe

Gemeinsam mit der Austria, St. Pölten und Sturm Graz spielt diese Saison der FC Red Bull Salzburg in der Meistergruppe - und das in der Premierensaison der Mannschaft.

Dabei können sich die Salzburgerinnen bei Sturm bedanken. Die Steirerinnen schlagen Salzburgs Kontrahenten Altach mit 2:0. St. Pölten siegt bei der SpG Südburgenland/Hartberg mit 3:1.