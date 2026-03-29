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Heute 18:00 Uhr
NEWS
ICE-Halbfinale heute: HC Pustertal - Olimpija Ljubljana
Italien gegen Slowenien heißt es im zweiten Halbfinal-Duell der win2day ICE Hockey League. LIVE-Infos:
Am Sonntag starten der HC Pustertal und Olimpija Ljubljana in ihre Halbfinal-Serie der win2day ICE Hockey League (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker).
Pustertal hat im Viertelfinale Serien-Meister Red Bull Salzburg sensationell gesweept und ist daher wohl auch im Halbfinale leichter Favorit.
Zudem hat man gute Erinnerungen an Olimpija Ljublana, schlug man die Slowenen doch in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in den Pre-Playoffs.
Ljubljana warf hingegen den HC Bozen im Viertelfinale nach fünf Spielen raus.