Gall beendet Katalonien-Rundfahrt in den Top sechs

Felix Gall hat die Katalonien-Rundfahrt der Radprofis auf dem sechsten Platz abgeschlossen.

Der Osttiroler rollt am Sonntag in Barcelona mit dem Feld um Gesamtsieger Jonas Vingegaard über die Ziellinie. Sieger des Sprints in der Metropole wird der Australier Brady Gilmore.

Der auf den schweren Bergetappen überragende Vingegaard hat nach seinen Tagessiegen an den beiden Vortagen am Ende 1:22 Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lenny Martinez (FRA).

Fünfte Etappe als Highlight für Gall

Der zweimalige Tour-Champion aus Dänemark gewinnt nach Paris-Nizza bereits die zweite Prestige-Rundfahrt in diesem Jahr. Bei der Tour de France, die in gut drei Monaten ebenfalls in Barcelona beginnt, will sich Vingegaard heuer wieder als härtester Konkurrent von Tadej Pogacar präsentieren.

Gall konnte sich bei der schweren Katalonien-Rundfahrt vor allem auf der fünften Etappe als Zweiter hinter Vingegaard in Szene setzen. Bei der Königsetappe am Freitag verlor der Decathlon-Profi in einer Abfahrt hingegen den Anschluss an die Topfahrer und büßte in Folge seinen Podestplatz ein. 3:17 Minuten fehlen Gall nach sieben Etappen auf Vingegaard.