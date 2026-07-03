NEWS

Absage? Etappen der Tour de France könnten Hitze zum Opfer fallen

Die massive Hitzewelle könnte für teils enorme Einschnitte beim größten Radsportevent der Welt sorgen.

Absage? Etappen der Tour de France könnten Hitze zum Opfer fallen Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © APA
Kommentare

Angesichts einer bevorstehenden erneuten Hitzewelle in Frankreich kann es aus Sicht des französischen Innenministeriums zu Einschränkungen bei der Tour de France bis hin zu Absagen einzelner Etappen bei extremen Temperaturen kommen.

Nach den Erfahrungen mit der außergewöhnlichen Hitzewelle, die Frankreich gerade erlebt habe, gehe es darum, eine Überlastung der Kliniken und des Gesundheitswesens zu verhindern, erklärte der Innenminister Laurent Nunez.

In der zweiten Junihälfte war Frankreich von einer massiven Hitzewelle mit den höchsten landesweiten Temperaturen seit Start der Wetteraufzeichnungen 1947 getroffen worden. Rund 2.000 Menschen kamen nach vorläufigen Berechnungen durch die hohen Temperaturen ums Leben.

Gesundheit der Zuschauer und Fahrer geht vor

Falls für Departements, durch die die Tour mit erwarteten zehn Millionen Zuschauern führt, die höchste Hitzewarnstufe rot ausgerufen werde, kündigte der Innenminister Maßnahmen an.

Diese könnten von Präventionsaufrufen über die Schließung bestimmter öffentlicher Bereiche bis hin zur Aufstockung der medizinischen Hilfskräfte und Rettungskräfte entlang der Strecke reichen. Allerdings könne es auch zur Anpassung der Route der Tour und im Ausnahmefall auch zur Absage einer Etappe kommen.

Tour-Chef Christian Prudhomme reagierte gelassen auf die Ankündigung des Innenministers. Zum Wohle der Bevölkerung könnten die örtlichen Verantwortlichen schon immer Regelungen erlassen, es gehe um den gesunden Menschenverstand, sagte Prudhomme der Zeitung "L'Équipe". Die Organisatoren selbst würden auch dieses Jahr wieder Kopfbedeckungen und Getränke an die Zuschauer verteilen.

Mehr zum Thema

Nach Trainingssturz 2025: Froome gibt Karriereende bekannt

Nach Trainingssturz 2025: Froome gibt Karriereende bekannt
Überflieger Pogacar auf der Jagd nach fünftem Tour-Sieg

Überflieger Pogacar auf der Jagd nach fünftem Tour-Sieg
WM live: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Kap Verde

WM live: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Kap Verde

Fußball WM
Ägypten biegt Australien im Elferschießen: Die Statistiken

Ägypten biegt Australien im Elferschießen: Die Statistiken

Fußball WM
5
Turnierbaum und Spielplan für das WM-Achtelfinale

Turnierbaum und Spielplan für das WM-Achtelfinale

Fußball WM
Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die Knie

Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die Knie

Fußball WM
WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

Fußball WM
5

Kommentare

Radsport Christian Prudhomme Frankreich Tour de France