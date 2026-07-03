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WM live: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Kap Verde

WM 2026 heute live: Wo läuft Argentinien gegen Kap Verde in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM live: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Kap Verde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Argentinien gegen Kap Verde (Samstag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen. In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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