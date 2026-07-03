WM live: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Kap Verde
WM 2026 heute live: Wo läuft Argentinien gegen Kap Verde in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Argentinien gegen Kap Verde (Samstag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen. In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV