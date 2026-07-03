Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die Knie

Ägypten steht im Achtelfinale der WM 2026!

Die Afrikaner setzen sich im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Australien durch. Nach der Verlängerung war es 1:1 gestanden. Damit gewinnen die Ägypter erstmals in ihrer Landesgeschichte ein K.o.-Spiel bei einer Fußball-WM.

Den besseren Start erwischt Australien, das in den ersten Minuten die Spielkontrolle hat und gleich mit dem ersten wirklichen Angriff gefährlich wird. Volpato zieht aus rund 20 Metern ab und trifft die Latte (5.).

Ägypten mit der frühen Führung

Auch danach haben die "Socceroos" mehr vom Spiel, doch es treffen die Ägypter. Mit der ersten gefährlichen Aktion ist es Ashour, der eine Flanke von Hafez am Fünfer einköpft (13.).

Ägypten ist nun in der Partie angekommen und wird durch Ziko gefährlich, doch der steht bei seinem Abschluss, der knapp links vorbeirauscht, im Abseits (21.).

Nach einer kurzen Schockstarre meldet sich Australien zurück, Behich prüft Shoubeir, doch der hält sicher (35.). Ein Schuss von Volpato kurz vor der Pause verfehlt den Kasten recht deutlich (45.+2).

Hany trifft erneut ins eigene Tor

Nach dem Seitenwechsel wird Ägypten vom Anstoß weg gefährlich. Marmoush wird schön freigespielt, zieht in den Strafraum und legt den Ball nur knapp am Pfosten vorbei (46.).

Im Gegenzug wird Metcalf mit einem Kopfball gefährlich, knockt dabei aber Hany aus, der kurz regungslos liegenbleibt. Die Teamärzte sind aber rasch zur Stelle, Hany kann sogar weitermachen (48.).

Australien übernimmt nun immer mehr das Kommando und belohnt sich dafür. Nach einem Freistoß von O'Neill steigen im Strafraum zahlreiche Spieler hoch, am Ende ist Hany als letzter dran - Eigentor, 1:1 (55.).

Für ihn ist es bereits das zweite bei dieser WM, nachdem er schon zum Auftakt gegen Belgien ins eigene Tor getroffen hatte.

Beach rettet Australien...

Es bleibt eine Begegnung auf Augenhöhe, wenngleich aus dem Spiel heraus bei beiden Teams wenig geht. Meist geht es auf beiden Seiten bis zu den Strafräumen, dann ist aber Schluss.

In Minute 86 muss Beach bei einer Hassan-Flanke eingreifen, im Gegenzug wird Australien aus dem Konter gefährlich, scheitert aber mit dem letzten Pass vor das Tor.

In der Nachspielzeit beinahe noch der Siegestreffer für Ägypten: Nach einer Salah-Flanke ist Rabia mit dem Kopf zur Stelle, doch Beach rettet mit einer Glanztat (90.+4).

Unmittelbar danach kann Souttar einen Schuss von Hassan gerade noch blocken (90.+5). Kurz darauf ist die reguläre Spielzeit zu Ende, es geht in die Verlängerung.

..und wird vom Feld genommen

In dieser hat Ägypten die erste Gelegenheit, doch Salah schießt aus kurzer Distanz deutlich drüber (93.). Es bleibt die einzig nennenswerte Aktion in der ersten Hälfte der Verlängerung, das Geschehen spielt sich weiterhin hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab.

Zu Beginn von Hälfte zwei versucht es Attia aus der Distanz, der Ball wird abgefälscht, aber Beach steht richtig (108.). Ägypten kontrolliert nun das Spiel, doch Australien verteidigt die Angriffe ein ums andere Mal weg.

Nach 119 Minuten tauscht Australien dann den Keeper: Coach Popovic bringt Routinier Ryan für Beach, ein Vorgriff auf das Elfmeterschießen. Wenig später steht fest, dass es selbiges geben wird.

Australien zeigt Nerven und muss Heimreise antreten

Es beginnt Souttar für Australien und schießt deutlich drüber.

Saber verwertet im Gegenzug für Ägypten. Irvine, Rabia, Mabil und Salah tun es ihm gleich. Herrington scheitert an der Latte, womit Abdelmaguid den Sieg am Fuß hat. Der 25-Jährige bleibt cool und verwertet - Ägypten zieht ins Achtelfinale ein.

Die Australier müssen dagegen die Heimreise antreten.