NEWS

Pogacar feiert historischen Sieg bei Tour de Suisse

Der Slowene zeigt sich vor der Tour de France in starker Verfassung und gewinnt die Rundfahrt mit einem Rekordvorsprung.

Pogacar feiert historischen Sieg bei Tour de Suisse Foto: © IMAGO / Photo News
Textquelle: © APA
Kommentare

Superstar Tadej Pogacar hat unmittelbar vor der Tour de France einmal mehr Dominanz demonstriert. Der Weltmeister gewann bei seinem ersten Antreten nach Siegen auf drei der fünf Etappen mit dem größten Vorsprung der Geschichte die Tour de Suisse.

Damit fehlt dem Slowenen von den sieben wichtigsten Einwochen-Rundfahrten nur noch jene im Baskenland. Sein UAE-Helfer Felix Großschartner, der voraussichtlich auch die Tour mit Pogacar bestreiten wird, landete auf Gesamtrang 16.

Pogacar triumphierte in der Schweiz auf der abschließenden Königsetappe mit Start und Ziel in Villars-sur-Ollon sieben Sekunden vor dem Franzosen Lenny Martinez (Bahrain). Im Gesamtklassement betrug sein Guthaben auf Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz (EF) satte 6:32 Minuten.

Bereit für die Tour

Nach seinem zwölften Saisonerfolg startet Pogacar am 4. Juli wieder als Topfavorit in die Frankreich-Rundfahrt, die er bereits viermal gewonnen hat.

Einer seiner Tour-Herausforderer, der Deutsche Florian Lipowitz, holte sich am Sonntag vor seinem Red-Bull-Stallkollegen Giulio Pellizzari den Gesamtsieg bei der nicht topbesetzten Slowenien-Rundfahrt.

Die Tour de Suisse der Frauen ging an Marlen Reusser (Movistar). Die Schweizerin feierte ihren ersten großen Erfolg nach einem Wirbelbruch im April.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Hauchdünner Pogacar-Sieg im Zeitfahren der Tour de Suisse

Hauchdünner Pogacar-Sieg im Zeitfahren der Tour de Suisse

Radsport
2
Frances Tiafoe gewinnt Rasen-Turnier in Halle

Frances Tiafoe gewinnt Rasen-Turnier in Halle

Tennis - ATP
Ohne Satzverlust! Kraus schafft es ins Hauptfeld von Bad Homburg

Ohne Satzverlust! Kraus schafft es ins Hauptfeld von Bad Homburg

Tennis - WTA
3
Tennis LIVE - Finale in Halle: Frances Tiafoe vs. Taylor Fritz

Tennis LIVE - Finale in Halle: Frances Tiafoe vs. Taylor Fritz

Tennis - ATP
Zweiter Major-Sieg? Clark führt klar vor Schlusstag der US-Open

Zweiter Major-Sieg? Clark führt klar vor Schlusstag der US-Open

Golf
Bitter! Ofner verpasst Challenger-Titel in Parma

Bitter! Ofner verpasst Challenger-Titel in Parma

Tennis - ATP
2
Trotz drei Matchbällen! Tagger verliert in Eastbourne-Quali

Trotz drei Matchbällen! Tagger verliert in Eastbourne-Quali

Tennis - WTA
13

Kommentare

Radsport Baskenland Slowenien Felix Großschartner Tadej Pogacar Schweiz Tour de France Tour de Suisse Sport-Mix