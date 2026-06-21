Pogacar feiert historischen Sieg bei Tour de Suisse

Superstar Tadej Pogacar hat unmittelbar vor der Tour de France einmal mehr Dominanz demonstriert. Der Weltmeister gewann bei seinem ersten Antreten nach Siegen auf drei der fünf Etappen mit dem größten Vorsprung der Geschichte die Tour de Suisse.

Damit fehlt dem Slowenen von den sieben wichtigsten Einwochen-Rundfahrten nur noch jene im Baskenland. Sein UAE-Helfer Felix Großschartner, der voraussichtlich auch die Tour mit Pogacar bestreiten wird, landete auf Gesamtrang 16.

Pogacar triumphierte in der Schweiz auf der abschließenden Königsetappe mit Start und Ziel in Villars-sur-Ollon sieben Sekunden vor dem Franzosen Lenny Martinez (Bahrain). Im Gesamtklassement betrug sein Guthaben auf Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz (EF) satte 6:32 Minuten.

Bereit für die Tour

Nach seinem zwölften Saisonerfolg startet Pogacar am 4. Juli wieder als Topfavorit in die Frankreich-Rundfahrt, die er bereits viermal gewonnen hat.

Einer seiner Tour-Herausforderer, der Deutsche Florian Lipowitz, holte sich am Sonntag vor seinem Red-Bull-Stallkollegen Giulio Pellizzari den Gesamtsieg bei der nicht topbesetzten Slowenien-Rundfahrt.

Die Tour de Suisse der Frauen ging an Marlen Reusser (Movistar). Die Schweizerin feierte ihren ersten großen Erfolg nach einem Wirbelbruch im April.