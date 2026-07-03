Der vierfache Tour-de-France-Gewinner Chris Froome ist endgültig vom Profi-Radsport zurückgetreten.

Der 41-jährige Brite hat nach einem Trainingsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen Ende August 2025 in Frankreich kein Rennen mehr bestritten. "Unglücklicherweise hat es diesen Sturz gegeben", meinte Froome nun gegenüber "The Athletic". "So wollte ich nicht aufhören. Aber ich wusste da schon, dass es das sein wird."

Beim Trainingssturz hatte Froome zusätzlich zu mehrfachen Rippenbrüchen, einem Lendenwirbelbruch sowie einem Pneumothorax auch einen Perikardriss, also einen Riss um den schützenden Beutel um das Herz, erlitten.

Er hat neben seinen Tour-Erfolgen zweimal die Vuelta und einmal den Giro gewonnen. Bei Olympia 2012 und 2016 sowie bei der WM 2017 holte er jeweils Zeitfahr-Bronze.