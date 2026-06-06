Ziel Tour de France: Felix Gall vor Teamwechsel

Felix Gall feierte vor kurzem den größten Erfolg seiner Radsport-Karriere.

Der Osttiroler beendete den Giro d'Italia hinter Jonas Vingegaard auf Rang zwei und holte damit das beste Ergebnis eines Österreichers bei einer Grand Tour aller Zeiten.

Seixas neue Hoffnung

Bei der Tour de France wird Gall dennoch nicht am Start stehen, denn sein französisches Team Decathlon setzt in Frankreich auf den jungen Lokalmatador Paul Seixas als Klassementfahrer.

Der 19-jährige Hoffnungsträger soll für den ersten Heimsieg bei der ruhmreichsten Rundfahrt der Welt seit 41 Jahren sorgen.

Gall hingegen verzichtet auf die Tour und entschied sich für Starts beim Giro und bei der Vuelta.

Drei Millionen Jahresgehalt?

Der Vertrag des Österreichers bei Decathlon läuft mit Ende des Jahres aus und da er vorerst seine Position als Zugpferd verloren hat, könnte ein Wechsel im Raum stehen.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" unter Berufung auf die belgische "Het Laatste Nieuws" berichtet, soll das Team Lidl-Trek Gall ein Angebot vorgelegt haben.

Der 28-Jährige soll dem Bericht zufolge bei einem Wechsel drei Millionen Euro Jahresgehalt kassieren.

Österreich-Power

Doch nicht nur das Gehalt soll Gall überzeugen. Auch sein bisheriger Edelhelfer Gregor Mühlberger soll an Bord geholt werden. Mit Patrick Konrad ist bereits ein weiterer Österreicher im Team.

Bei Lidl-Trek sind zudem zwei ehemalige österreichische Radstars in Führungspositionen: Thomas Rohregger ist Marketing-Chef und Bernhard Eisel ist Sportlicher Leiter.