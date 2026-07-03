WM heute: Sechzehntelfinale Australien - Ägypten

Australien und Ägypten kämpfen im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 um einen Platz im Achtelfinale.

Am Freitagabend treffen die beiden Teams in Arlington aufeinander (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Als Gruppenzweiter setzte sich Australien mit insgesamt vier Punkten durch, auch Ägypten belegte, allerdings mit fünf Zählern, den zweiten Platz.

Im Achtelfinale würde Argentinien/Kap Verde warten.

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WM-Sechzehntelfinale Australien - Ägypten im LIVE-Ticker: