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WM heute: Sechzehntelfinale Australien - Ägypten

In einem weiteren Sechzehntelfinale der WM treffen Australien und Ägypten aufeinander. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Australien - Ägypten Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Australien und Ägypten kämpfen im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 um einen Platz im Achtelfinale.

Am Freitagabend treffen die beiden Teams in Arlington aufeinander (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Als Gruppenzweiter setzte sich Australien mit insgesamt vier Punkten durch, auch Ägypten belegte, allerdings mit fünf Zählern, den zweiten Platz.

Im Achtelfinale würde Argentinien/Kap Verde warten.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Australien - Ägypten im LIVE-Ticker:

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