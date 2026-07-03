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Australien AUS
Ägypten EGY
Heute 20:00 Uhr
NEWS
WM heute: Sechzehntelfinale Australien - Ägypten
In einem weiteren Sechzehntelfinale der WM treffen Australien und Ägypten aufeinander. LIVE-Infos:
Australien und Ägypten kämpfen im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 um einen Platz im Achtelfinale.
Am Freitagabend treffen die beiden Teams in Arlington aufeinander (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Als Gruppenzweiter setzte sich Australien mit insgesamt vier Punkten durch, auch Ägypten belegte, allerdings mit fünf Zählern, den zweiten Platz.
Im Achtelfinale würde Argentinien/Kap Verde warten.