Summerslam-Nacht 2: Schock-Comeback nach Mega-Main-Event

Der WWE Summerslam 2025 - erstmals an zwei Abenden ausgetragen - ist in den Büchern.

Auch der zweite Abend bot zahlreiche Höhepunkte (So lief der erste Abend>>>).

Im New Yorker Metlife Stadium lieferten John Cena, Cody Rhodes & Co. den Fans eine sehenswerte Show, mit dessen Ende wohl viele so nicht gerechnet hätten.

So lief der zweite Abend beim WWE Summerslam 2025:

(ACHTUNG SPOILER-WARNUNG: Nacht zwei des WWE-Summerslam wird erst am Montagabend ab 21 Uhr auf ProSiebenMaxx im Free-TV ausgestrahlt)

Eröffnet wird der Abend traditionell mit einer Gesangseinlage, das Duo "Tigirlily Gold" gibt "God Bless America" zum Besten.

Es geht weiter mit Einspielern, in denen u.a. Becky Lynch, Lyra Valkyria, Solo Sikoa samt Entourage und Cody Rhodes gezeigt werden, wie sie beim Metlife Stadium ankommen.

Danach betritt WWE-CCO Triple H den Ring. Er hält eine kurze Promo, in der er das Publikum anheizt, was ihm deutlich besser gelingt als Rap-Star Cadi B Tags zuvor.

Match 1: Womens-World-Championship - Naomi (c) vs. Rhea Ripley vs. Iyo Sky

Zuerst betreten Ripley und Sky die Arena, zuletzt folgt Naomi. Sie würden von ihrem Vater begrüßt, der ihren Entrance-Song auf der E-Gitarre begleitet. Sehenswert!

Das Match beginnt mit einer momentanen Allianz zwischen "Mami" und Sky gegen Naomi, aus der sich die Titelträgerin aber rasch befreien kann.

Nach einem Springboard-Kick gegen Rhea kann Naomi das erste Cover zeigen, Ripley kickt erwartungsgemäß heraus. Ripley und Sky gelingt es danach, Naomi aus dem Ring zu befördern, sodass sie beide gegeneinander kämpfen können.

Es folgen einige Aktionen beider Frauen, ein Cover von Sky wird durch Naomi unterbrochen. In weiterer Folge kann Sky das Momentum an sich reißen, in dem sie Naomi und Ripley außerhalb des Rings mit einem Springboard Moonsault trifft.

Danach geht es hin und her, jeder der drei Teilnehmerinnen kann einige Aktionen anbringen, es werden weitere (nicht erfolgreiche) Cover gezeigt.

Das Geschehen verlagert sich nach draußen, Sky schleudert Ripley per Power Bomb auf Naomi. Sky und Ripley behaken sich danach im Ring, Rhea bringt ihren Riptide durch und covert Sky. Der Pin wird von Naomi unterbrochen, indem sie Ripley einrollt. Ihr Cover geht bis drei - Titel verteidigt!

Naomi retains the WWE Women's World Championship.



She pinned Rhea Ripley. #SummerSlam pic.twitter.com/iGJVoiwuL9 — Fightful Wrestling (@Fightful) August 3, 2025

Bevor es mit dem nächsten Match weitergeht, wird ein Spot eingespielt, in dem die WWE in Person von Triple H bekanntgibt, dass der Summerslam 2026 im US-Bank-Stadium in Minneapolis stattfindet.

Match 2: WWE Tag-Team-Championship - 6-Pack-TLC-Match - The Wyatt Sicks (Joe Gacy & Dexter Lumis) (c) vs. The Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins) vs. #DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) vs. Motor City Machine Guns (Alex Shelley & Chris Sabin) vs. Fraxiom (Nathan Frazer & Axiom) vs. Andrade & Rey Fenix

Zum Start gehen alle Teams gemeinsam Gacy und Lumis an und befördern sie aus dem Ring. Fraxium sind die ersten, die eine Leiter aufbauen. Es gelingt aber niemandem, sie ernsthaft zu erklimmen.

Die Street Profits lehnen die Leiter dann an die Seile und schleudern Gacy dagegen. Ford und Dawkins bauen danach außerhalb des Rings eine Konstruktion aus Tischen auf. Im Ring kassieren sie von Andrade und Fenix die "Tres Amigos". In Folge versuchen #DIY, auf die Leiter zu klettern, die Machine Guns halte sie mit Stuhlschlägen davon ab.

Dann krachen auch die ersten Tische, u.a. befördert Fenix Frazer per Frogsplash durch selbigen. Axium zeigt einen beeindruckenden Spanish Fly und kracht mit Dawkins von der Ringecke durch den Tisch.

Danach greifen auch die weiblichen Begleiterinnen ein. Candice LarRae versucht, an die Gürtel zu kommen, Giampa stößt aber Gargano, wodurch die Leiter kippt - und LaRae stürzt aus dem Ring durch eine draußen zwischen Kommentatorenpult und Ringrand liegende Leiter.

Als nächstes versucht Giampa, die Titel abzumontieren, doch die Machine Guns ziehen ihm die Leiter weg. Giampa bleibt aber am Galgen hängen. Es folgen mehrere Versuche mehrerer Teilnehmer von zwei Leiternn gleichzeitig, ehe Uncle Howdie eingreift und die Leitern umwirft. Giampa und Gargano krachen durch die Tischkonstruktion außerhalb des Rings.

Gacey und Lumis kehren daraufhin in den Ring zurück und räumen auf. Gacey kann schließlich die Leiter erklimmen und die Titel abmontieren. Die Tag-Team-Championship bleibt bei den Wyatt Sicks!

The Wyatt Sicks retain the WWE Tag Team Championships.



Insane TLC match.#SummerSlam pic.twitter.com/FW6hNMX2kJ — Fightful Wrestling (@Fightful) August 3, 2025

Match 3: Womens Intercontinental Championship - No-Countout- & No-DQ-Match - Becky Lynch (c) vs. Lyra Valkyria

Gleich am Anfang gibt es einen Schlagabtausch und der Kampf verlagert sich nach draußen. Becky schnappt sich einen Kendostick, ihr schläft aber das Gesicht ein, als ihr Lyra plötzlich mit einem Brecheisen gegenübersteht.

Lynch kann dieses ihrer irischen Landsfrau aber aus der Hand schlagen. Lyra kann das Momentum aber an sich reißen und befördert die Titelträgerin per Dropkick von einem der Kommentatorenstühle, auf den sie Becky vorher platziert hatte.

Lyra packt sich einen Tisch, währenddessen gelangt "The Man" aber an eine Stahlkette, mit der sie Valkyria malträtiert. Es folgt eine Attacke mit dem Kendostick.

Lynch kann ein erstes Cover zeige, Lyra kickt bei zwei heraus. Becky bleibt am Drücker und attackiert Valkyria mit einer Werkzeugkiste. In dieser findet sie einen Kabelbinder, mit dem sie Lyra die Hände fesselt.

Daraufhin bearbeitet sie Lyra mit einem Schraubenschlüssel, gefolgt von zwei Exploder Suplex. Die Herausforderin muss weiter einstecken, kassiert weitere Schläge mit dem Kendostick.

Lyra fightet aber zurück und kommt mit einem Dropkick angeflogen und kann trotz gefesselter Hände sogar einen Moonsault zeigen. Lynch kann sie aber aus dem Ring befördern, Valkyria klettert unter den Ring, als Becky sie dort hervorholen will, bekommt sie den Inhalt eines Feuerlöschers zu schmecken.

Das gibt Lyra die Zeit, sich vom Kabelbinder zu befreien und das Match wieder an sich zu ziehen. Danach kann sie von der Ringtreppe ihren Nightwing auf den Hallenboden anbringen. Nun geht das Duell in die heiße Phase.

Lynch bringt ihren Man Handle Slam auf zwei Stühle durch, doch Lyra kann aus dem folgenden Cover kicken. Lynch klemmt ihre Gegnerin daraufhin in einen Stuhl, schleudert sie gegen das Kommentatorenpult und kann sogar einen Stomp zeigen.

Dann will sie mit dem Brecheisen zuschlagen, doch Bayley taucht auf und geht im letzten Moment dazwischen. Kurz versucht Lynch sie zu überreden, ihrerseits mit dem Brecheisen zuzuschlagen. Doch die schleudert es weg und attackiert Lynch.

Lyra kann sich in der Zwischenzeit aus ihrer misslichen Lage befreien, als sich Becky an einem Tisch hochziehen will, kommt Lyra angeflogen und befördert die Titelträgerin durch selbigen.

Bayley will Lyra dann erneut helfen, trifft Valkyria aber versehentlich. Lynch kann danach ihren Man Handle Slam zeigen und Lyra covern. 1...2...3, Titel verteidigt!

Becky Lynch retains the WWE Women's IC Championship.



Bayley accidentally cost Lyra the match.#SummerSlam pic.twitter.com/6f4PD6CzBR — Fightful Wrestling (@Fightful) August 3, 2025

Match 4: United-States-Championship - Steel-Cage-Match - Solo Sikoa (c) vs. Jacob Fatu

Es geht zunächst hin und her, ehe es Solo gelingt, Fatu zweimal gegen den Stahl zu schleudern. Dadurch hat er das Heft des Handelns in der Hand.

Sikoa bringt weitere Aktionen durch und lässt sich die Käfigtür öffnen. Fatu kann ihn aber aufhalten und rappelt sich wieder auf. Er bringt sogar eine Clothesline durch.

Nun ist es Solo, der den Stahl küssen muss. Fatu zeigt zwei Springboard Moonsaults und lässt das Cover folgen, welches aber nur bis zwei geht.

Dann kommen die MFTs zum Ring - aber auch Jimmy Uso. Es folgt ein Schlagabtausch, doch Talla Tonga erweist sich als zu hohe Hürde für Uso.

Der 2,03-Meter-Riese klettert danach in den Ring, er hat Handschellen dabei, mit denen er den auf der Ringecke stehenden Fatu an den Käfig kettet.

Als Solo durch die Tür den Käfig verlassen will, kann Fatu die Handschellen abreißen und Sikoa gerade noch stoppen. Doch Talla Tonga greift erneut ein und schleudert die Käfigtür gegen Fatu. Solo schafft es gerade so aus dem Käfig und verteidigt dadurch seinen Titel.

Solo Sikoa retains the WWE United States Championship.



He escaped the cage with the help of Talla Tonga. #SummerSlam pic.twitter.com/qoyrJc9glC — Fightful Wrestling (@Fightful) August 4, 2025

Jimmy Uso rappelt sich indes wieder auf und befördert Tonga Loa und JC Matteo in den Ring, wo die beiden von Fatu abgefertigt werden. Der Herausforderer erklimmt danach den Käfig und zeigt von dessen Rand einen Moonsault auf Tonga Loa und JC Matteo.

FROM THE TOP OF THE CAGE! ⛓️ pic.twitter.com/Bfjp5fzZkY — WWE (@WWE) August 4, 2025

Match 5: Intercontinental-Championship - Dominik Mysterio (c) vs. AJ Styles

Der Einzug von Styles ist eine Anspielung auf das Sorgerechts-Match um Dominik zwischen dessen Vater Rey und dem viel zu früh verstorbenen Eddie Guererro von vor 20 Jahren. Styles' Outfit ist an Eddies Style von damals angelehnt, außerdem kommt er mit seinem Sohn in einem Low Rider in die Halle.

Styles startet rasant ins Match und bringt "Dirty Dom" rasch zu Boden. Doch der rappelt sich wieder auf und attackiert Styles mit einem Baseballslide.

Danach geht es hin und her, doch Mysterio bleibt obenauf. Er will dann die "Tres Amigos" zeigen, doch Styles kontert mit einem Brainbuster.

Dom kommt zurück, schleudert Styles in die Seile und bringt den "619" durch. Die Anspielungen auf Guererro gehen weiter. Mysterio montiert das Polster vom Turnbuckle ab, während der Ringrichter damit befasst ist, dies wieder zu korrigieren, holt Dom einen Stuhl in den Ring und wirft ihn Styles zu. Mysterio wirft sich zu Boden und noch bevor sich der Ringrichter umdreht, klemmt ihn sich Styles den Stuhl auf den Kopf und lässt sich ebenfalls fallen.

Es folgt ein weiterer Schlagabtausch, bei dem Styles Mysterio unbeabsichtigt den Stiefel auszieht, machdem Mysterio diesen zuvor gelockert hatte - eine weitere Eddie-Anspielung. Dom setzt den Stiefel danach als Waffe ein und schlägt zu. Er lässt einen Frogsplash folgen.

Er setzt das Cover, welches bis drei durchgeht - die nächste Titelverteidigung an diesem Abend.

Dominik Mysterio retains the WWE IC Championship! #SummerSlam pic.twitter.com/HcmSFTYMST — Fightful Wrestling (@Fightful) August 4, 2025

Main Event: Undisputed-WWE-Championship - Street Fight - John Cena (c) vs. Cody Rhodes

Infolge seines Faceturns bei der letzten Smackdown-Episode vor dem Summerslam wird Cena beim Einzug laut bejubelt. Bei der Vorstellung im Ring ist es nicht anders. Cody dagegen schlagen Buhrufe entgegen.

Bevor es mit dem Fight losgeht stehen sich Rhodes und Cena Auge in Auge gegenüber, es folgen eine respektvolle Umarmung und ein kurzer Wortwechsel.

Dann fliegen erstmals die Fäuste. Cody küsst gleich einmal die Ringtreppe. Cena holt diese in den Ring, will das AA zeigen, Cody kontert und slamt Cena auf die Treppe. Cena befördert Cody im Gegenzug aus dem Ring - und bewirft den draußen stehenden Cody mit der Treppe!

John Cena did the steel steps Umaga spot! #SummerSlam pic.twitter.com/MSUFxej2F3 — Fightful Wrestling (@Fightful) August 4, 2025

Cena bleibt obenauf und kann seinen "Five Knuckle Shuffle" zeigen. Rhodes kontert mit dem Cody Cutter. Dann ist wieder Cena an der Reihe und kann sein AA zeigen. Das anschließende Cover geht aber nur bis zwei.

Cody kann den Super-Cody-Cutter zeigen, aber auch sein Cover geht nicht durch. Rhodes zeigt sich stilistisch aufgefrischt und bringt einen Moonsault sowie einen Piledriver.

Cena rappelt sich wieder hoch und bringt ein weiteres AA an, geht aber auch selbst zu Boden und kann kein Cover zeigen. Danach fliegen wieder die Fäuste.

Cena kann den STF ansetzen, Cody schafft es zwar in die Seile, da es aber ein Streetfight ist, nützt ihm dies nichts. Schließlich kann er die Aktion brechen, in dem er sich aus dem Ring robbt.

Rhodes schickt Cena danach über die Ringabsperrung. Cena kommt wieder auf die Beine und schlägt mit dem Mikrofon zu. In Folge zeigt er eine sehenswerte Sunsetflip-Power-Bomb.

Das Momentum ist nun voll beim Champion, der nachsetzt. Er nimmt Cody hoch und schickt ihn mit einem weiteren AA durch den Kommentatorentisch. Es dauert, bis er Cody für das Cover zurück in den Ring bringen kann, Cody kann schließlich auskicken.

Als Cena eine Aktion anbringen will, kann Rhodes kontern und seinen Cross Rhodes zeigen. Doch wieder geht das Cover nicht bis drei.

Cody will danach einen Superplex zeigen, Cena kommt aber raus und zeigt den Legdrop vom Seil, gefolgt von einem AA. Doch erneut reicht es nicht, Cody kickt aus dem Cover.

Cena holt einen Tisch unter dem Ring hervor und befördert ihn in den Ring. Cody kann einen AA-Ansatz durch den Tisch aber mit dem DDT kontern.

Nun schnappt sich Rhodes den Tisch und lehnt ihn in die Ringecke. Zum Einsatz kommt dieser aber nicht, da sich das Geschehen ins Publikum verlagert.

Cena trifft Rhodes dort mit einem Absperrgitter, der kann die Attacke aber einigermaßen abwehren und befördert Cena daraufhin per Suplex auf das Gitter.

Die beiden prügeln sich unter die Bühne. Cena kommt mit Cody auf dem Rücken per Hebenbühne wieder auf die Rampe und schleudert Cody per massivem AA zu Boden.

Er trägt Rhodes zurück zum Ring, als er selbst wieder hineinklettert, wird er von Cody durch den in der Ecke lehnenden Tisch befördert. Cody zeigt den Cross Rhodes, covert Cena und der kickt gerade noch aus.

Aus dem Publikum sind "Super Cena"-Rufe zu hören. Cody schlägt daraufhin mit dem Stuhl zu und demontiert das unterste Turnbuckle einer Ringecke und schlägt damit zu.

Cena rappelt sich wieder hoch und Rhodes setzt den Stahl erneut ein. Rhodes will ein weiteres Mal zuschlagen, doch Cena kontert und würgt Rhodes mit dem losen Ringseil.

Doch Cody kann seinerseits kontern und würgt Cena. Cody zeigt daraufhin drei Cross Rhodes und covert Cena, der erneut auskickt! Die Halle bebt!

Dann schnappt sich Cody den Titelgürtel und will zuschlagen, Cena kann aber kontern und zeigt zwei AA. Danach setzt er Cody auf die Ringecke und zeigt ein Super-AA. Er covert - und Rhodes kickt im letzten Moment aus! "Holy Shit"- und "This is awesome"-Rufe schallen durch die Arena.

Cena baut einen Tisch im Ring auf, will Cody von der Ringeecke durch selbigen befördern. Doch Rhodes kontert und zeigt einen Cody Cutter durch den Tisch. Cody salutiert Cena noch, es folgt ein Cross Rhodes und das Cover, das diesmal durchgeht.

Cody Rhodes ist wieder Undisputed Champion!

Cody Rhodes just dethroned John Cena at SummerSlam! 🏆 pic.twitter.com/e1XkSZ8qZC — WWE (@WWE) August 4, 2025

Nach dem Match gratuliert Cena dem neuen Champ, der sich bedankt, Cena seinerseits Respekt zollt und den Ring verlässt, um der WWE-Legende die Bühne zu überlassen.

Das Biest ist zurück!

Als alle denken, die Show sei zu Ende, lässt WWE noch eine Bombe platzen! Brock Lesnars Musik ertönt - die Bestie ist zurück!

Lesnar begibt sich zum Ring, starrt Cena an und attackiert diesen schließlich. Er verpasst ihm einen F5 und zieht wieder ab.

Mit einem ausgepumpten Cena, der auf der Rampe steht und den Fans dankt, geht die Show schließlich off air.