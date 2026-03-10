Schwärzler, Joel Josef SCH
Napolitano, Stefano NAP
Endstand
0:26:7 , 6:7
NEWS
Schwärzler scheitert beim Auftakt in Kigali
Der ÖTV-Youngster verliert in der ersten Runde gegen seinen Finalgegner vom Sonntag.
Joel Schwärzler scheidet beim zweiten Sandplatz-Turnier in Kigali schon zum Auftakt aus.
Beim Challenger-Turnier in Ruanda unterliegt Schwärzler seinem Finalgegner vom Sonntag, Stefano Napolitano, mit 6:7 (13), 6:7 (4).
Die Partie ist über die volle Distanz denkbar knapp. Im entscheidenden Game des ersten Satzes setzt sich der Italiener mit 15:13 durch. Den zweiten Satz holt er sich mit 7:4 im Tiebreak.
Im Live-Ranking hat es Schwärzler dennoch bereits in die Top-200 geschafft, belegt den 175. Platz.