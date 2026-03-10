Schwärzler, Joel Josef SCH
Napolitano, Stefano NAP
Endstand
0:2
6:7 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Schwärzler scheitert beim Auftakt in Kigali

Der ÖTV-Youngster verliert in der ersten Runde gegen seinen Finalgegner vom Sonntag.

Schwärzler scheitert beim Auftakt in Kigali Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joel Schwärzler scheidet beim zweiten Sandplatz-Turnier in Kigali schon zum Auftakt aus.

Beim Challenger-Turnier in Ruanda unterliegt Schwärzler seinem Finalgegner vom Sonntag, Stefano Napolitano, mit 6:7 (13), 6:7 (4).

Die Partie ist über die volle Distanz denkbar knapp. Im entscheidenden Game des ersten Satzes setzt sich der Italiener mit 15:13 durch. Den zweiten Satz holt er sich mit 7:4 im Tiebreak.

Im Live-Ranking hat es Schwärzler dennoch bereits in die Top-200 geschafft, belegt den 175. Platz.

Mehr zum Thema

Miedler und Erler im Achtelfinale von Indian Wells

Miedler und Erler im Achtelfinale von Indian Wells

Tennis - ATP
4
Stark! Ofner feiert zweiten Challenger-Titel en Suite

Stark! Ofner feiert zweiten Challenger-Titel en Suite

Tennis - ATP
5
Schwärzler holt in Ruanda zweiten Challenger-Titel

Schwärzler holt in Ruanda zweiten Challenger-Titel

Tennis - ATP
11
ÖTV-Frauenteam im BJK-Cup ohne Top-500-Spielerin

ÖTV-Frauenteam im BJK-Cup ohne Top-500-Spielerin

Tennis - WTA
Sepp Straka steht vor dem "Players" wieder in den Top 10 der Welt

Sepp Straka steht vor dem "Players" wieder in den Top 10 der Welt

Golf
Trade! Raimann verliert Star-Mitspieler

Trade! Raimann verliert Star-Mitspieler

Football
1
NFL: Neue Quarterbacks für Atlanta und Miami

NFL: Neue Quarterbacks für Atlanta und Miami

Football

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Joel Schwärzler Kigali ATP-Challenger