Joel Schwärzler scheidet beim zweiten Sandplatz-Turnier in Kigali schon zum Auftakt aus.

Beim Challenger-Turnier in Ruanda unterliegt Schwärzler seinem Finalgegner vom Sonntag, Stefano Napolitano, mit 6:7 (13), 6:7 (4).

Die Partie ist über die volle Distanz denkbar knapp. Im entscheidenden Game des ersten Satzes setzt sich der Italiener mit 15:13 durch. Den zweiten Satz holt er sich mit 7:4 im Tiebreak.

Im Live-Ranking hat es Schwärzler dennoch bereits in die Top-200 geschafft, belegt den 175. Platz.