NFL: Neue Quarterbacks für Atlanta und Miami

Tua Tagovailoa hat eine neue Heimat in der NFL gefunden. Indes finden die Dolphins ihren Nachfolger.

Tua Tagovailoa hat ein neues NFL-Team gefunden.

Der 28-jährige Quarterback, der 2020 an der fünften Stelle des NFL-Drafts von den Miami Dolphins gepickt wurde und die NFL 2023 in Passing Yards anführte, wird künftig für die Atlanta Falcons auflaufen.

Wie NFL-Insider übereinstimmend berichten, unterschreibt Tagovailoa einen Einjahresvertrag und verdient das Veteran's Minimum. Offiziell kann der Deal erst dann gemacht werden, wenn Tagovailoa am 11. März offiziell von den Miami Dolphins entlassen wird - ein Move, der bereits seit längerem bekannt ist.

In Atlanta wird sich Tagovailoa, der in seiner NFL-Karriere immer wieder mit Gehirnerschütterungen zu kämpfen hatte, mit Michael Penix um den Starting-Job matchen.

Tagovailoas Ersatz in Miami steht indes bereits bereit: Der 26-jährige Malik Willis, in den vergangenen beiden Jahren Backup von Jordan Love bei den Green Bay Packers, unterschreibt bei den Dolphins einen Dreijahresvertrag, der ihm 67,5 Millionen US-Dollar einbringt, 45 Millionen davon sind garantiert.

