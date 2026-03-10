Sepp Straka steht vor dem "Players" wieder in den Top 10 der Welt

Ehe die besten Golfer der Welt ab Donnerstag auf dem legendären TPC Sawgrass Stadium Course in Florida abschlagen, lohnt sich ein Blick zurück auf ein erfolgreiches Wochenende.

Österreichs Golf-Asse mischten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen im Spitzenfeld mit.

Bernd Wiesberger und Maximilian Steinlechner freuten sich in Südafrika über Top-15-Platzierungen.

Sepp Straka war beim Arnold Palmer Invitational in Orlando drauf und dran, das nächste Top-3-Ergebnis auf der US PGA Tour einzufahren. Nach Runden von 72, 69 und 66 Schlägen zählte der 32-Jährige vor der Schlussrunde zu den Favoriten auf den Titel.

Der gebürtige Wiener startete vielversprechend in den Finaltag, ehe er auf den letzten neun Spielbahnen vier Schlagverluste hinnehmen musste und nach einer 76er-Runde (+4) "nur" den 13. Endrang (-5) belegte.

Den Sieg im Arnold Palmer's Bay Hill Club sicherte sich Akshay Bhatia (-15) am ersten Extraloch des Stechens gegen seinen US-Landsmann Daniel Berger, der vom ersten bis zum 72. Loch in Führung lag.

Bereits 2,3 Millionen Preisgeld 2026

373.000 Dollar Preisgeld, Platz 14 in der PGA-Tour-Jahreswertung "FedExCup" sowie Platz neun in der aktuellen Weltrangliste unterstreichen aber, dass Straka vor dem Beginn des nächsten Top-Events bestens in Schuss ist.

Mit 2,3 Millionen US-Dollar kann Straka bereits früh in der Saison auf ein beachtliches Jahreskonto verweisen.

Ab Donnerstag ist der Wiener bei "The Players" im Einsatz. Im Flight mit J.J. Spaun (USA) und seinem irischen Ryder-Cup-Freund Shane Lowry gilt Straka beim mit 25 Millionen US-Dollar dotierten Signature Event als Geheimfavorit.

Der vierfache PGA-Tour-Sieger belegte in den vergangenen beiden Jahren die Plätze 16 und 14. Für 2026 hat sich der gebürtige Wiener ein klares Ziel gesetzt - Top 10.

Der selektive Stadium Course von Pete und Alice Dye verlangt den Spielern alles ab. Nur die komplettesten Golfer können in Ponte Vedra Beach gewinnen.

Ikonisches 17. Loch

Mehrfachsiege sind auf diesem Platz äußerst selten – lediglich Golflegende Jack Nicklaus konnte das Turnier drei Mal gewinnen.

Sollten Rory McIlroy oder Scottie Scheffler 2026 triumphieren, würden sie in der Siegerliste zu den wenigen Mehrfach-Champions aufschließen. Besonders berühmt ist das legendäre 17. Loch, eines der ikonischsten Par-3-Löcher der Golfwelt.

CANAL+-Kommentator Michael Berger erklärt: "Loch 17, das Signature Hole, ist das Nonplusultra des Platzes. Es war und ist die Bühne für Triumph und Tragik bei diesem Event. Zwar nur 125 Meter lang, aber mit einem 'Briefmarken-Grün', bietet das vorletzte Loch die ganz große Challenge für alle Spieler."

Hobbyspieler schießen 100.000 Bälle ins Wasser

Das berühmte Inselgrün ist auch bei Amateur-Golfern gefürchtet: Schätzungen zufolge landen jährlich rund 100.000 Bälle von Hobbyspielern im Wasser rund um dieses spektakuläre Loch.

CANAL+ bringt in dieser Woche eines der prestigeträchtigsten Turniere im internationalen Golfsport live nach Österreich >>>

THE PLAYERS Championship gilt als das inoffizielle "fünfte Major" der PGA Tour und vereint Jahr für Jahr die komplette Weltelite des Golfsports.

Mühlbauer überrascht in Australien

Über einen Top-10-Platz auf der Ladies European Tour darf sich Katharina Mühlbauer freuen.

Die 29-jährige Oberösterreicherin erreichte bei der Australian Women's Classic nach Runden von 67, 73, 70 und 75 Strokes (-3) den geteilten 10. Endrang. Emma Spitz (73, 74) scheiterte am Cut.

Österreichs Top-Spielerinnen schlagen ab Donnerstag bei der Australian Open im Kooyonga Golf Club von Adelaide ab.