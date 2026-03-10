Trade! Raimann verliert Star-Mitspieler

Die Pittsburgh Steelers haben am Montag ihre Receiver-Abteilung mit dem erfahrenen Michael Pittman Jr. von den Indianapolis Colts verstärkt. Im Gegenzug erhalten die Colts einen späten Pick im diesjährigen Draft.

Pittman, 28 Jahre alt, hat sich seit seiner Wahl in der zweiten Runde des Drafts 2020 zu einem der produktivsten Wide Receiver der Liga entwickelt. In sechs Spielzeiten verzeichnete Pittman 485 Catches für 5.254 Yards und 25 Touchdowns.

Pittman selbst deutete den Wechsel in den sozialen Medien an. Er postete auf seinem X-Account, dass seine Frau kürzlich einen Traum hatte, in dem er ein Steelers-Trikot trug. "Gott wirkt auf verrückte Weise", schrieb Pittman dazu. In Pittsburgh bildet Pittman künftig ein prominentes Receiver-Duo mit DK Metcalf.

Bereits vor Pittmans Trade haben sich die Indianpolis Colts auf der Wide-Receiver-Position abgesichert, indem man den Vertrag von Alec Pierce um weitere vier Jahre und 116 Millionen US-Dollar verlängerte. Noch davor wurde Colts-Quarterback Daniel Jones mit dem Transition Tag belegt, womit auch er kommende Saison in Indianapolis bleibt.