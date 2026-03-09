Miedler und Erler im Achtelfinale von Indian Wells

Gelungener Auftakt für Lucas Miedler und Alexander Erler in Indian Wells!

Miedler und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral stehen ebenso im Achtelfinale wie Erler mit seinem italienischen Partner Andrea Vavassori.

Knappe Spiele mit erfreulichem Ende

Miedler/Cabral siegen zum Auftakt über das US-Gespann aus James Tracy und Robert Cash. Den ersten Satz müssen die beiden noch mit 2:6 abgeben, im zweiten gelingt aber eine klare Steigerung.

Der ÖTV-Doppelspezialist und sein Partner setzen sich mit 6:3 durch und siegen schließlich mit 10:8 im Tie-Break. Im Achtelfinale wartet nun das argentinisch-französische Doppel Guido Andreozzi/Manuel Guinard.

Bei Erler/Vavassori geht es ähnlich eng zu. Der ÖTV-Spieler und der Italiener gewinnen gegen Luke Johnson (GBR) und Jan Zielinski (POL) mit 6:7(5), 7:5, 10:8. Sie treffen im Achtelfinale auf das argentinische Duo Maximo Gonzalez/Andres Molteni.