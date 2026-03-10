Die San Francisco 49ers haben für Quarterback Brock Purdy einen bewährten Passempfänger verpflichtet.

Zu Beginn der Free-Agent-Verhandlungsperiode einigten sie sich auf einen Dreijahresvertrag mit Mike Evans. ESPN berichtet, dass der Vertrag ein Volumen von 60,4 Millionen US-Dollar hat.

Evans kommt von einer verletzungsgeplagten Saison 2025 zurück, in der er nur acht Spiele bestritt und zum ersten Mal in seiner 12-jährigen Karriere, in der er ausschließlich für die Tampa Bay Buccaneers spielte, die 1.000-Yard-Marke verfehlte.

Evans geht nun für 49ers auf Rekordjagd

Die Buccaneers bedankten sich in einer Stellungnahme bei Evans und gaben an, ihn in Zukunft ehren zu wollen. "Es ist nie leicht, sich von einer Legende wie Mike Evans zu verabschieden, aber heute sind wir voller Wertschätzung und Dankbarkeit für alles, was er während seiner außergewöhnlichen 12-jährigen Karriere als Buccaneer geleistet hat", sagten die Eigentümer des Teams, die Familie Glazer, in einer Erklärung.

"Unser Ziel war es immer sicherzustellen, dass Mike seine gesamte Karriere als Buccaneer spielt, aber im weiteren Verlauf des Prozesses wurde deutlich, dass er eine neue Herausforderung suchte."

Evans wurde sechs Mal zum Pro Bowler ernannt und zweimal zum Second-Team All-Pro. Er hat 866 Karriere-Receptions für 13.052 Yards und 108 Touchdowns erzielt. Evans rangiert auf Platz zehn der ewigen Bestenliste bei den Touchdown-Catches, und seine 11 Saisons mit mindestens 1.000 Yards sind die zweitmeisten in der Geschichte nach Jerry Rice's 14.