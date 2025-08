WWE Summerslam: Nacht eins mit irrem Ende!

Bei Nacht eins des WWE Summerslam gab es jede Menge sehenswerte Ringaction. Über 53.000 Fans wohnten dem Spektakel bei.

Sechs Matches standen auf der Card - und Österreichs WWE-Star Gunther im Main Event gegen CM Punk.

Wie der erste Abend des zweitgrößten WWE-PLEs des Jahres gelaufen ist, lest ihr hier:

(ACHTUNG SPOILER-WARNUNG: Nacht eins von WWE-Summerslam wird erst am Sonntagabend ab 21 Uhr auf ProSiebenMaxx im Free-TV ausgestrahlt)

Eröffnet wird die Show von Künstler Breland, der "America The Beautiful " zum Besten gibt.

Danach folgen Einspieler, welche Logan Paul, Drew MyIntyre, Randy Orton, Jelly Roll, CM Punk und Österreichs Aushängeschild, World-Heavyweight-Champion Gunther, zeigen.

Darauf betritt der Host des Abends die gigantische Summerslam-Bühne: Rap-Superstar Cardi B. Sie versucht, mit einer kurzen Promo die Stimmung anzuheizen. Das gelingt eher mäßig.

Match 1: Tag-Team-Match - Roman Reigns & Jey Uso vs. Bronson Reed & Bron Breakker

Zu Beginn befördern Reigns und Uso gleich einmal ihre beiden Kontrahenten aus dem Ring. Uso macht daraufhin seine Geste, mit der er das erneute Abspielen seiner Einzugsmusik ankündigt - was dann auch passiert.

Ge-Yeetet wird dann aber nur kurz, denn Breakker und Reed beenden das Ganze gleich wieder. Breakker und Reed nageln danach Uso im Ring fest, sodass der Ex-World-Champion es nicht schafft, Reigns einzuwechseln.

Uso kann sich aber doch noch mittels DDT gegen Reed befreien und Reigns in den Ring schicken. In Folge verlagert sich das Kampfgeschehen nach draußen, Breakker befördert Reigns über den Kommentatorentisch.

Die Revanche folgt, als Reigns Breakker durch die Ringabsperrung speart. Wieder im Ring, zeigen Uso und Reigns einen 1-D, das anschließende Cover unterbricht Breakker.

Breakker will danach seinen Spear gegen Uso zeigen, Reigns stößt Uso aus der Schussbahn und "frisst" den Spear für ihn. Uso kann einen Superkick gegen ihn zeigen und schickt ihn aus dem Ring. Er lässt seinen Spear gegen Reed folgen und zeigt den Uso-Splash. Das folgende Cover geht bis drei - Reigns und Uso gewinnen!

The OTC and the Yeet Man are victorious at SummerSlam! ☝️🙌 pic.twitter.com/S7EzJjLo79 — WWE (@WWE) August 2, 2025

Match 2: Womens Tag-Team-Championship - Roxanne Perez & Raquel Rodriguez (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss

Charlotte und Alexa sind sich zu Matchbeginn uneinig, wer startet - das nutzen Rodriguez & Perez für einen Angriff. Flair kann nach kurzer Zeit an Bliss übergen. Perez kontert zunächst Bliss' DDT, später landet Bliss aber einen Treffer, bevor Raquel das Kommando übernimmt.

Charlotte kommt zurück, verteilt Chops (begleitet von beachtlich lauten "Wooo"-Rufen) und zeigt einen Moonsault auf beide Gegnerinnen. Mit dem Figure-4-Leglock setzt sie Raquel zu, doch Roxanne unterbricht mit einem Springboard-Moonsault. Danach schlägt Bliss versehentlich Charlotte, wird aus dem Ring geworfen, kommt aber rechtzeitig zurück, um ein Cover zu verhindern.

Nach einem Wechsel mit Charlotte trifft Bliss Roxanne mit einem Punch, setzte zum Sister Abigail an - und bekommt Unterstützung: Charlotte schaltee Raquel mit einem Big Boot aus. Bliss zieht den Sister Abigail durch und zeigt das Cover! 1…2…3 - wir haben neue Tag-Team-Champions!

We have NEW Women's Tag Team Champions at SummerSlam! 🏆 pic.twitter.com/2IOBPdh7Qu — WWE (@WWE) August 2, 2025

Match 3: Sami Zayn vs. Karrion Kross

Zu Beginn des Matches gibt es einen regen Schlagabtausch. Kross übernimmt aber das Kommando. Ein erstes Cover seinerseits ist nicht von Erfolg gekrönt.

Scarlett, die Kross wie immer zum Ring begleitet, steckt ihm das Stahlrohr zu und lenkt den Ringrichter ab. Kross will das Stahlrohr einsetzen, Zayn fängt ihn aber ab.

Plötzlich legt Scarlett Zayn das Stahlrohr vor die Bein - und der Kanadier nimmt es! Doch nach kurzem Nachdenken schleudert er es aus dem Ring.

Er lässt einen Exploder Suplex folgen und bringt im Anschluss den Helluva-Kick durch. Das folgende Cover geht bis drei - Zayn gewinnt!

Sami Zayn beats Karrion Kross.



What are your thoughts on that outcome?pic.twitter.com/T80OH4wsTJ — Fightful Wrestling (@Fightful) August 2, 2025

Bevor das nächste Match folgt, wird in einem Einspieler an den in der Vorwoche verstorbenen Hulk Hogan erinnert. Anschließend wird Hogans Einzugsmusik gespielt, sein Sohn Nick ist vor Ort und wird von den TV-Kameras eingefangen.

Match 4: Womens World Championship - Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill

Cargill legt stürmisch los und kann Stratton früh unter Druck setzen. "Tiffy" kann aber kontern und das Momentum auf ihre Seite ziehen.

Sie will den Prettiest Moonsault Ever zeigen, landet aber auf den ausgestreckten Beinen von Cargill, die in weiterer Folge das Jaded zeigen kann. Beim folgenden Cover legt sie aber ein Bein ihrer Gegnerin aufs Seil, die Ringrichtern bekommt das mit und zählt nicht weiter.

Cargill will danach ihr Jaded von der Ringecke zeigen, Tiffany holt sie aber mit einer Rolle zurück in den Ring, was Jade auf die Matte krachen lässt.

Stratton zeigt erneut ihren Prettiest Moonsault Ever, der diesmal durchgeht. Es folgt der Pin, die Ringrichterin zählt bis drei - und Tiffany Stratton ist erneut Womens World Champion!

Match 5: Tag-Team-Match - Randy Orton & Jelly Roll vs. Logan Paul & Drew McIntyre

Zuerst betreten Paul und McIntyre die Arena. Danach folgt Jelly Roll, bei dessen Einzug sich der Österreich-stämmige WWE-Kommentator Calvin Knie einen Vergleich nicht verkneifen kann.

"Jelly Roll ist der Rainhard Fendrich von Amerika", meint Knie. Roll singt Ortons Einzugsmusik an, das Publikum stimmt mit ein und dann ertönt auch schon "Voices" und Orton kommt heraus.

Zu Matchbeginn verpasst Paul Roll sogleich unvermittelt einen Schlag. Orton verjagt ihn aus dem Ring. Roll will das so nicht stehen lassen und bitte Orton, ihm den Beginn des Matches zu überlassen.

Der kommt dem nach und nachdem Paul anfangs das Kommando hat, doch Roll kann mit Shoulderblocks kontern und zeigt schließlich sogar einen Bodyslam sowie einen Elbowdrop.

Paul wechselt McIntyre ein und Roll will dennoch im Ring bleiben. Nachdem er sich anfangs noch wehren kann, übernehmen McIntyre und Paul das Kommando.

Roll kassiert einige Aktionen, es gelingt aber schließlich doch, Orton einzuwechseln. Dort räumt sogleich einmal auf. Das Kampfgeschehen verlagert sich daraufhin nach draußen.

Dort verfrachtet Orton Paul auf den Kommentatorentisch, kassiert aber den Claymore. Paul schlägt Roll nieder, McIntyre legt ihn auf den Kommentatorentisch. Paul fliegt mit dem Frogsplash heran und befördert Roll durch den Tisch.

Orton wird wieder in den Ring verfrachtet, wo er von Paul und McIntyre jede Menge Aktionen einstecken muss. Roll wird währenddessen von WWE-Personal versorgt und Richtung Rampe geführt.

Als er sieht, wie Orton einstecken muss, klettert er zurück auf den Ringrand und Orton wechselt ihn ein. Roll verpasst Paul einen Chokeslam und fertigt auch McIntyre kurzerhand ab.

In weiterer Folge kassiert er aber den Claymore, doch Orton ist wieder da und verpasst McIntyre den RKO. Paul befördert Orton aus dem Ring, verpasst Roll den Frogsplash und covert Roll zum Sieg.

Woah!



Drew McIntyre and Logan Paul beat Jelly Roll and Randy Orton#SummerSlam pic.twitter.com/VVChCWcXkn — Fightful Wrestling (@Fightful) August 3, 2025

Main Event: WWE World Heavyweight Championship - Gunther (c) vs. CM Punk

Dann ist es soweit: Das Main Event mit dem Wiener Gunther steht an. Zuerst kommt Punk in den Ring, dann der "Ring General".

Und ja, dieses Match gab es schon mal: Bei der Live-Show in Wien im März, damals allerdings abseits der TV-Kameras. Einzig: "Schifoan" singt Gunther diesmal nicht>>>

Das Match beginnt, wie bei Gunther üblich, in gemäßigtem Tempo. Es folgen viele Aktionen im "Catch-as-catch-can"-Stil.

Gunther schafft es, Punk hängend in der Ringecke zu fixieren und ihm viele Chops zu verpassen. Kommentator Knie meint sarkastisch: "Wie Thomas Muster in seinen besten Zeiten".

Der Österreicher kann die Führung im Match an sich reißen. Er kann Punk mit Haltegriffen kontrollieren, als sich dieser befreit, verpasst ihm Gunther einen Big Boot.

Punkt kann nur zurück fighten, ehe der Wiener ihn wieder zu Boden bringt. Gunther setzt den Sharpshooter an, diesen kann Punk aber seinerseits in einen Sharpshooter drehen. Gunther schafft es aber in die Seile und kann in Folge das Momentum erneut auf seine Seite ziehen.

Doch Gunther lässt sich zu viel Zeit und Punk kann zurückkommen. Wieder schlägt der Wiener zurück und zeigt eine Power Bomb.

Es entwickelt sich ein ausgeglichenes Match, Gunther trifft Punk mit einem Splash von der Ringecke, das folgende Cover geht aber nur bis zwei.

Punk kontert danach einen Lariat-Versuch von Gunther und will den GTS zeigen, doch der Wiener dreht das Ganze in eine Power Bomb seinerseits. Gunther zeigt einen Dropkick und eine weitere Power Bomb, doch wieder geht das Cover nur bis zwei.

Gunther verlagert das Geschehen nach draußen und klettert auf das spanische Kommentatorenpult. Dort will er sich feiern lassen, tut das aber zu lange. Punk zieht ihm die Beine weg. Beim Sturz zieht sich der Wiener eine Platzwunde zu.

Punk reißt das Geschehen wieder an sich, kann den Elbow von den Seilen zeigen. Doch der blutüberströmte Wiener wehrt sich und kann Punk in den Sleeperhold nehmen.

Punk aber kann kontern und zeigt den GTS, doch Gunther fällt nicht. Punk zeigt einen weiteren GTS. Diesmal fällt der Österreicher, Punk covert ihn und der Ringrichter zählt bis drei - Punk entthront Gunther und ist neuer World Heavyweight Champion!

CM Punk has climbed to the top of the mountain in WWE once again! 🏆 pic.twitter.com/rjY1bLffcC — WWE (@WWE) August 3, 2025

....und dann kam Rollins

Mit einem Feierenden Punk mit dem Champion-Gürtel in der Hand könnte die Show nun zu Ende gehen - tut sie aber nicht! Denn es ertönt die Musik von Seth Rollins.

Der kommt in Begleitung von Paul Heyman auf Krücken in die Arena, die er aber kurz darauf wegwirft, ebenso wie seine Knieschiene. Er stürmt in den Ring, geht auf Punk los und casht seinen Money-in-the-Bank-Koffer ein. Das Match wird angeleutet, Rollins zeigt den Stomp und pinnt Punk - 1...2...3....und Rollins ist World Champion!

Bron Breakker und Bronson Reed kommen in den Ring und feiern mit Rollins. Mit diesen Bildern geht Nacht eins des Summerslam off air.

THE RUSE OF THE CENTURY! 😲



Seth Rollins just cashed in on CM Punk and just became the new WWE World Heavyweight Champion at SummerSlam! pic.twitter.com/p7LED0AvPn — WWE (@WWE) August 3, 2025