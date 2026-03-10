Tiebreak-Thriller: Neuchrist folgt Kopp ins Kigali-Achtelfinale

Maximilian Neuchrist und Sandro Kopp überstehen die Auftaktrunde beim ATP-Challenger in Kigali.

Der 34-jährige Neuchrist schlägt den Franzosen Florent Bax im Sechzehntelfinale mit 7:6 (5), 6:7 (4), 7:6 (6). Die Erstrunden-Partie entwickelt sich dabei zu einem wahren Thriller.

Alle drei Sätze werden erst im Tiebreak entschieden. Nachdem sich der Wiener bereits Satz eins geholt hat, holt Bax sich den zweiten. Im Entscheidungs-Satz behält Neuchrist die Nerven und gewinnt das Tiebreak mit 7:6.

Deutlicher gestaltet es Sandro Kopp gegen den "Lucky Loser" Ivan Marrero Curbelo aus Spanien. Der Weltranglisten-320. gewinnt mit 6:4, 6:2.

Joel Schwärzler, der das erste Challenger-Turnier in Ruanda gewonnen hat, verliert das Re-Match gegen Final-Gegner Stefano Napolitano und scheidet in der ersten Runde aus.