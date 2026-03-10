Bax, Florent BAX
Neuchrist, Maximilian NEU
Endstand
1:2
6:7 , 7:6 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Tiebreak-Thriller: Neuchrist folgt Kopp ins Kigali-Achtelfinale

Zwei der drei ÖTV-Spieler überstehen damit die erste Runde in Ruanda.

Tiebreak-Thriller: Neuchrist folgt Kopp ins Kigali-Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Maximilian Neuchrist und Sandro Kopp überstehen die Auftaktrunde beim ATP-Challenger in Kigali.

Der 34-jährige Neuchrist schlägt den Franzosen Florent Bax im Sechzehntelfinale mit 7:6 (5), 6:7 (4), 7:6 (6). Die Erstrunden-Partie entwickelt sich dabei zu einem wahren Thriller.

Alle drei Sätze werden erst im Tiebreak entschieden. Nachdem sich der Wiener bereits Satz eins geholt hat, holt Bax sich den zweiten. Im Entscheidungs-Satz behält Neuchrist die Nerven und gewinnt das Tiebreak mit 7:6.

Deutlicher gestaltet es Sandro Kopp gegen den "Lucky Loser" Ivan Marrero Curbelo aus Spanien. Der Weltranglisten-320. gewinnt mit 6:4, 6:2.

Joel Schwärzler, der das erste Challenger-Turnier in Ruanda gewonnen hat, verliert das Re-Match gegen Final-Gegner Stefano Napolitano und scheidet in der ersten Runde aus.

Mehr zum Thema

Schwärzler scheitert beim Auftakt in Kigali

Schwärzler scheitert beim Auftakt in Kigali

Tennis - ATP
4
Miedler und Erler im Achtelfinale von Indian Wells

Miedler und Erler im Achtelfinale von Indian Wells

Tennis - ATP
4
ÖTV-Frauenteam im BJK-Cup ohne Top-500-Spielerin

ÖTV-Frauenteam im BJK-Cup ohne Top-500-Spielerin

Tennis - WTA
Sepp Straka steht vor dem "Players" wieder in den Top 10 der Welt

Sepp Straka steht vor dem "Players" wieder in den Top 10 der Welt

Golf
Trade! Raimann verliert Star-Mitspieler

Trade! Raimann verliert Star-Mitspieler

Football
1
NFL: Neue Quarterbacks für Atlanta und Miami

NFL: Neue Quarterbacks für Atlanta und Miami

Football
NFL-Star-Receiver wechselt erstmals Team

NFL-Star-Receiver wechselt erstmals Team

Football

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Maximilian Neuchrist Joel Schwärzler Sandro Kopp