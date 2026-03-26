Die 20 größten Schanzen der Skisprung-Geschichte

Skisprungschanzen sind beeindruckende Bauwerke, die es Athleten ermöglichen, weite Flüge durch die Luft zu vollführen.

Die größten Schanzen der Welt bieten atemberaubende Kulissen für Rekorde und legendäre Sprünge, die die Grenzen des Machbaren immer wieder neu definieren.

LAOLA1 präsentiert die 20 größten Skisprungschanzen der Geschichte - aktive wie auch verlorene Schanzen. Die Diashow ranked die Schanzen nach ihrer jeweiligen Rekordweite.

Hinweis: Als Schanzenrekord gelten hier die weitesten gemessenen Sprünge, einschließlich jener aus Training und Qualifikation. Nicht gestandene Flüge sind ausgenommen.