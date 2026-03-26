LA Clippers LA Clippers LAC Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
119:94
36:22 , 23:23 , 32:27 , 28:22
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Blutend vom Feld! Pöltl mit schmerzhaftem Cut bei Raptors-Pleite

Die Niederlage gegen die Clippers war für den österreichischen NBA-Profi doppelt schmerzhaft.

Blutend vom Feld! Pöltl mit schmerzhaftem Cut bei Raptors-Pleite Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Die Toronto Raptors und Jakob Pöltl unterliegen den LA Clippers am Mittwoch deutlich mit 94:119 (zum Spielbericht >>>).

Für Pöltl war die Niederlage im wahren Sinn des Wortes schmerzhaft. Der Wiener wurde im zweiten Viertel beim Kampf um einen Rebound vom Ellbogen seines Gegenspielers Bennedict Mathurin am Kopf getroffen und musste blutend vom Feld.

Er kehrte jedoch nach der Pause aufs Parkett zurück und kam auf 21:32 Einsatzminuten. "Ein Cut oberhalb meines rechten Auges musste genäht werden", ließ der Center wissen. "Wir hatten einen schlechten Wurftag", merkte er zum Verlauf der Partie an.

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