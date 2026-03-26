Blutend vom Feld! Pöltl mit schmerzhaftem Cut bei Raptors-Pleite

Die Toronto Raptors und Jakob Pöltl unterliegen den LA Clippers am Mittwoch deutlich mit 94:119 (zum Spielbericht >>>).

Für Pöltl war die Niederlage im wahren Sinn des Wortes schmerzhaft. Der Wiener wurde im zweiten Viertel beim Kampf um einen Rebound vom Ellbogen seines Gegenspielers Bennedict Mathurin am Kopf getroffen und musste blutend vom Feld.

Er kehrte jedoch nach der Pause aufs Parkett zurück und kam auf 21:32 Einsatzminuten. "Ein Cut oberhalb meines rechten Auges musste genäht werden", ließ der Center wissen. "Wir hatten einen schlechten Wurftag", merkte er zum Verlauf der Partie an.