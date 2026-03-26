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Deine ÖFB-Startelf gegen Ghana - Stimme ab!
Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell' das ÖFB-Team für das Testspiel gegen Ghana nach deinen Wünschen auf.
Bei uns bist du der Teamchef!
In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.
Am Freitag startet die Rangnick-Elf mit dem ersten Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.
Wie würdest du aufstellen? Stimme jetzt ab: