Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.

Am Freitag startet die Rangnick-Elf mit dem ersten Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

Wie würdest du aufstellen? Stimme jetzt ab: