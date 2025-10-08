Suche
    Stephanie Venier ist Österreichs Sportlerin des Jahres

    Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach-Hinterglemm landete bei der Lotterien Sporthilfe Gala deutlich auf dem ersten Platz.

    Stephanie Venier ist Österreichs Sportlerin des Jahres Foto: © GEPA
    Stephanie Venier ist Österreichs Sportlerin des Jahres 2025!

    Die Tirolerin fuhr im Februar bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm sensationell zu Super-G-Gold und wird am Mittwoch bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle mit dem NIKI ausgezeichnet.

    Venier erhielt von den Mitgliedern von Sports Media Austria – 289 von ihnen stimmten ab – insgesamt 968 Punkte. Tischtennisspielerin Sofia Polcanova, die sich Einzel-Europameisterin und Doppel-Vizeweltmeisterin nennen darf, erreicht den 2. Platz (473 Zähler). Knapp dahinter mit 434 Punkten folgt Skeleton-Europameisterin Janine Flock.

    Venier ist die erste Skifahrerin seit neun Jahren, die als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wird. Eva-Maria Brem war 2016 die letzte Ski-Alpinistin, die die Auszeichnung erhielt. Im Jahr 2017 wurde Venier bei der Publikumswahl zur Aufsteigerin des Jahres gewählt. Im Sommer dieses Jahres gab die 31-Jährige ihren Rücktritt bekannt.

    Melissa Köck ebenfalls mit dem NIKI ausgezeichnet

    Österreichs Sportlerin des Jahres mit Behinderung ist Melissa Köck!

    Die fünffache Weltmeisterin im Gehörlosen-Ski Alpin setzte sich äußerst knapp durch. Die SMA-Jury gab Köck insgesamt 1.004 Punkte. Nur drei Zähler weniger, also 1.001 Punkte, erhielt die zweifache Para-Ski-Weltmeisterin Veronika Aigner. Platz drei geht an Parkinson-Tischtennisspielerin Agnes Jan mit 566 Punkten.

    Aufsteigerin des Jahres kommt aus Osttirol

    Tennis-Talent Lilli Tagger erhält den NIKI für die Aufsteigerin des Jahres!

    Die 17-Jährige, die im Sommer das French Open Junioren-Einzel gewonnen hatte, setzte sich bei Online-Abstimmungen in den heimischen Sportmedien gegen Skispringer Daniel Tschofenig und U23-Hürdenlauf-Europameister Enzo Diessl durch. Tagger erhielt rund 54 Prozent der Stimmen. Bei Tschofenig waren es 38 Prozent, Diessl erreichte gerundete 9 Prozent.

    Die Special Olympics Sportlerin des Jahres ist die 25-jährige Jasmin Heim. Die Alpin-Spezialistin aus Vorarlberg holte bei den World Winter Games in Turin im vergangenen März gleich dreimal Gold (RTL, Super-G und Slalom).

    Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025

    Gala-Nacht des Sports in Wien
    Sportlerin des Jahres: Stephanie Venier (Ski)
    Stephanie Venier

