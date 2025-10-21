NEWS

Baseball: Diese Teams treffen in der World Series aufeinander

Die Paarung für die World Series in der MLB steht fest. Diese Teams spielen um den Titel:

Baseball: Diese Teams treffen in der World Series aufeinander Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Los Angeles Dodgers treffen in der World Series auf die Toronto Blue Jays.

Für das kanadische Team ist es die erste Chance auf die Meisterschaft in der Major League Baseball seit 1993 - die Dodgers wollen in der am Freitag beginnenden Serie dagegen ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der MLB mehr gelungen.

Toronto qualifizierte sich mit einem 4:3 im entscheidenden siebenten Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Seattle Mariners. Seattle gab einen 3:1-Vorsprung aus der Hand und blieb damit das einzige Team der MLB, das noch nie die World Series gewonnen hat.

Die Dodgers hatten sich in lediglich vier Partien gegen die Milwaukee Brewers durchgesetzt.

Die bestbezahlten Sportler des vergangenen Jahres

#10 - Lamar Jackson (USA)
#9 - Stephen Curry (USA)

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Tod von Busfahrer: Drei Festnahmen nach Krawallen

Tod von Busfahrer: Drei Festnahmen nach Krawallen

Basketball
Erste Bank Open heute: Camilo Ugo Carabelli - Filip Misolic

Erste Bank Open heute: Camilo Ugo Carabelli - Filip Misolic

Tennis
Ex-NFL-Profi stirbt nach Polizeieinsatz

Ex-NFL-Profi stirbt nach Polizeieinsatz

Football
1
Seahawks gewinnen gegen Texans, Bucs-Receiver Evans verletzt

Seahawks gewinnen gegen Texans, Bucs-Receiver Evans verletzt

Football
Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag

Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag

Tennis
2
Überraschendes Aus: Karen Khachanov verliert in der ersten Runde

Überraschendes Aus: Karen Khachanov verliert in der ersten Runde

Tennis - ATP
Sinner schwärmt von Tagger: "Hat alles für die Weltspitze"

Sinner schwärmt von Tagger: "Hat alles für die Weltspitze"

Tennis
5
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Baseball Los Angeles Dodgers