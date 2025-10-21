Tod von Busfahrer: Drei Festnahmen nach Krawallen

Nach dem Tod eines Busfahrers bei Auseinandersetzungen rivalisierender Basketballfans in Italien sind drei Männer festgenommen worden.

Dabei handelt es sich um Hooligans des Basketballvereins Sebastiani Rieti im Alter von 20, 31 und 53 Jahren, wie die italienische Polizei berichtete. Gegen einen vierten Mann wird wegen Beihilfe ermittelt.

Die drei Männer gelten als Hauptverdächtige für den tödlichen Angriff auf einen 65-jährigen Busfahrer, der sich am Sonntagabend als zweiter Fahrer an Bord des Fanbusses des Basketballteams Pistoia Basket befand.

Er wurde durch einen Steinwurf schwer verletzt und starb später. Medienberichten zufolge schleuderten Unbekannte am Sonntagabend Steine und andere Gegenstände gegen die Frontscheibe des Busses, der Anhänger der Zweitligamannschaft von Pistoia Basket nach einem Auswärtsspiel in Rieti nach Hause fuhr. Ein Ziegelstein durchschlug das Glas und traf den Fahrer, der vorne vor dem Lenker saß.

Vermummte Personen flüchteten nach Angriff

Die Festgenommenen waren in der Vergangenheit bereits bei anderen Spielen in der Stadt Rieti aufgefallen, wo es zu Spannungen mit gegnerischen Fangruppen gekommen war.

Auf die Spur der Tatverdächtigen kamen die Ermittler durch Polizisten, die den Fanbus eskortierten. Sie beobachteten vermummte Männer, die nach dem Angriff unter einem Viadukt in geparkte Fahrzeuge flüchteten.

Eines dieser Autos wurde gestoppt - im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die drei, die nun wegen vorsätzlichen Mordes in Haft sitzen.

Fan-Chats könnten Aufschluss geben

Die Ermittlungen dauern an, denn in Fan-Chats könnten sich Hinweise auf weitere Beteiligte finden. In Whatsapp-Nachrichten ist von einer geplanten Aktion die Rede, an der mindestens drei der nun festgenommenen Ultras beteiligt gewesen sein sollen.

Geprüft werden Aufnahmen vor, während und nach dem Spiel zwischen Pistoia und Sebastiani sowie entlang der Route zur Schnellstraße in Richtung Terni. Am Abzweig begannen die Angreifer, den Bus mit Steinen und Ziegeln zu werfen.