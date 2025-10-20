Die vergangene Riesentorlauf-Saison verlief für Katharina Liensberger alles andere als nach Wunsch. Das beste Ergebnis in dieser Disziplin fuhr sie als Achte in Sölden ein.

In der am Wochenende beginnenden Saison hat die 28-jährige Vorarlbergerin im Riesentorlauf große Ambitionen: "Wir haben heuer im Sommer viele gute Trainingstage im Riesenslalom gehabt. Weil da ganz klar das Ziel ist, wieder weiter nach vorne zu kommen."

Bei der Alpinen Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo holte sie im Riesentorlauf Bronze, an diese Leistungen will sie heuer anknüpfen. "Ich habe in Cortina mit der WM-Medialle gezeigt, dass da viel mehr drin ist. Das habe ich in den letzten Saisonen leider nicht mehr so auf den Punkt bringen können", zeigt sich Liensberger selbstkritisch.

Liensberger hofft auf "magische Momente" bei Olympia

Es brauche einfach gute Trainingstage und bei zwei Disziplinen müsse man immer auch wissen, wo man den Fokus setze, so die 28-jährige Vorarlbergerin. "Letztes Jahr war es noch nicht möglich, dass ich da in beiden Disziplinen einen Fortschritt machen habe können", gesteht die Technik-Spezialistin.

Heuer sehe es anders aus, wie sie selbst betont. Beim Training am Rettenbachferner holte sie sich das "letzte Feintuning" für die Saison, die mit den Olympischen Winterspielen als besonderes Highlight aufwartet. Sie erwarte "magische Momente, die ich mitnehme, Momente, die ich immer im Herzen tragen werde".