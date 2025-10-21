Österreich könnte im NHL-Draft 2026 wieder ein Talent stellen.

Am Montagabend hat das NHL Central Scouting eine vorläufige Liste der zu beobachtenden Spieler veröffentlicht, auf der sich mit Leon Kolarik auch wieder ein rot-weiß-roter Spieler befindet.

Der 18-jährige Wiener erhält eine C-Bewertung und wird damit als Viert- oder Fünftrundenpick für die Talenteziehung im nächsten Sommer gehandelt.

Als ununmstrittener Nummer-1-Pick wird indes der Kanadier Gavin McKenna gesehen.

Ausbildung in Wien und Salzburg

Kolarik machte seine ersten Eishockey-Schritte im Nachwuchs der Vienna Capitals. 2021 übersiedelte der Flügelstürmer in die Red Bull Eishockey Akademie.

In der vergangenen Saison absolvierte der Linksschütze im Dress des EC Red Bull Salzburg seine ersten Profi-Spiele. Insgesamt absolvierte er sieben Partien in der win2day ICE Hockey League, dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists. Hinzu kommen 36 AlpsHL-Einsätze.

Im letzten Sommer wurde Kolarik im CHL Import Draft von den Peterborough Petes aus der Ontario Hockey League (OHL) in der zweiten Runde an der 63. Stelle gewählt. Der ÖEHV-Nachwuchs-Stürmer entschied sich daraufhin für den Schritt nach Übersee.

Erste OHL-Saison

Aktuell bestreitet er seine erste OHL-Saison und hinterlässt bei den Petes bislang einen starken Eindruck. Mit zehn Scorerpunkten (fünf Treffer, fünf Assists) aus elf Spielen zählt Kolarik zu den teaminternen Topscorern.

Nur Matthew Soto (CAN/12 Pkt.), der sich in seinem fünften OHL-Jahr befindet, und der als Erstrundenpick gehandelte Adam Novotny (CZE/11) waren an mehr Toren beteiligt.

Die letzten österreichischen Draft-Picks waren Gregor Biber (Utah Mammoth/4. Runde) und Vasili Zelenov (Buffalo Sabres/7. Runde) im Draft 2024.

Wann und wo genau der NHL-Draft 2026 stattfindet, ist noch nicht bekannt.