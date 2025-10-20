NEWS

Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden

Das Knie des Norwegers hat den Belastungstest am Rettenbachferner nicht bestanden.

Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden Foto: © GEPA
Der Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden wird ohne Vorjahressieger Alexander Steen Olsen stattfinden.

Der 24-jährige Norweger muss aufgrund anhaltender Knieprobleme seine Teilnahme am ersten Riesentorlauf der Saison am Sonntag (10:00/13:00 Uhr im LIVE-Ticker) absagen. Das gibt der norwegische Verband am Montag bekannt.

Dem Belastungstest am Rettenbachferner hielt das Knie nicht stand. Der Riesentorlauf-Spezialist kehrt nun nach Oslo zurück, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

"Es ist wirklich enttäuschend, nach dem Sieg im letzten Jahr den Saisonauftakt zu verpassen. Mein Knie funktioniert nicht richtig, daher fahre ich nach Rücksprache mit dem medizinischen Team des Verbandes nach Hause, um mich weiteren Untersuchungen und Behandlungen zu unterziehen", teilt Steen Olsen mit.

