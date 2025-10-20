Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher fehlt in Sölden

Patrick Riml, Projektchef von Marcel Hirschers Sponsor Red Bull, berichtet in "Sport und Talk im Hangar‑7" auf "ServusTV", dass der 36-Jährige zuletzt mehr als zwei Wochen krank gewesen sei.

Deshalb komme der Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner für den Skistar, der nun für die Niederlande antritt, noch zu früh.

Hirscher hatte im Vorjahr einen Kreuzbandriss erlitten, arbeitete sich in den vergangenen Monaten zurück und fuhr erst Anfang September - neun Monate nach der Verletzung - die ersten Schwünge auf Schnee.