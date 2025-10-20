NEWS

Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher fehlt in Sölden

Patrick Riml erklärt bei "Sport und Talk im Hangar-7", dass der 36-Jährige nach einer Krankheit für den Riesentorlauf am Rettenbachferner noch nicht einsatzbereit sei.

Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher fehlt in Sölden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Patrick Riml, Projektchef von Marcel Hirschers Sponsor Red Bull, berichtet in "Sport und Talk im Hangar‑7" auf "ServusTV", dass der 36-Jährige zuletzt mehr als zwei Wochen krank gewesen sei.

Deshalb komme der Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner für den Skistar, der nun für die Niederlande antritt, noch zu früh.

Hirscher hatte im Vorjahr einen Kreuzbandriss erlitten, arbeitete sich in den vergangenen Monaten zurück und fuhr erst Anfang September - neun Monate nach der Verletzung - die ersten Schwünge auf Schnee.

Alle Gewinner des Slalom-Weltcups der letzten 31 Jahre

1993/94 - Alberto Tomba (Italien)
1994/95 - Alberto Tomba (Italien)

Slideshow starten

33 Bilder

Mehr zum Thema

Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden

Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden

Ski Alpin
Zeitplan für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Zeitplan für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Ski Alpin
Liensberger im RTL: "Habe gezeigt, dass da viel mehr drin ist"

Liensberger im RTL: "Habe gezeigt, dass da viel mehr drin ist"

Ski Alpin
Assinger reagiert auf Kritik: "Ist ja kein Kindergeburtstag"

Assinger reagiert auf Kritik: "Ist ja kein Kindergeburtstag"

Ski Alpin
7
Braathen erlebt Trainingsschock vor Saisonauftakt in Sölden

Braathen erlebt Trainingsschock vor Saisonauftakt in Sölden

Ski Alpin
1
So will Brennsteiner dem Sölden-Trauma trotzen

So will Brennsteiner dem Sölden-Trauma trotzen

Ski Alpin
Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür!

Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür!

ICE Hockey League
9
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Marcel Hirscher Sölden Ski-Weltcupauftakt Sölden