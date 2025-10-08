Suche
    Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres

    Die Hall of Fame der Sportlerwahl: Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres auf einen Blick:

    Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres Foto: © GEPA
    Jahr Sportlerin Sportler
    2025 Stephanie Venier (Ski) Daniel Tschofenig (Skispringen)
    2024 Victoria Hudson (Leichtathletik) Valentin Bontus (Kite)
    2023 Eva Pinkelnig (Skispringen) Felix Gall (Radsport)
    2022 Anna Gasser (Snowboard) David Alaba (Fußball)
    2021 Anna Kiesenhofer (Radsport) Vincent Kriechmayr (Ski)
    2020 Ivona Dadic (Leichtathletik) Dominic Thiem (Tennis)
    2019 Vanessa Herzog (Eisschnelllauf) Marcel Hirscher (Ski)
    2018 Anna Gasser (Snowboard) Marcel Hirscher (Ski)
    2017 Anna Gasser (Snowboard) Marcel Hirscher (Ski)
    2016 Eva-Maria Brem (Ski) Marcel Hirscher (Ski)
    2015 Anna Fenninger (Ski) Marcel Hirscher (Ski)
    2014 Anna Fenninger (Ski) David Alaba (Fußball)
    2013 Anna Fenninger (Ski) David Alaba (Fußball)
    2012 Marlies Schild (Ski) Marcel Hirscher (Ski)
    2011 Elisabeth Görgl (Ski) Thomas Morgenstern (Skispringen)
    2010 Andrea Fischbacher (Ski) Jürgen Melzer (Tennis)
    2009 Mirna Jukic (Schwimmen) Wolfgang Loitzl (Skispringen)
    2008 Mirna Jukic (Schwimmen) Thomas Morgenstern (Skispringen)
    2007 Nicole Hosp (Ski) Thomas Vanek (Eishockey)
    2006 Michaela Dorfmeister (Ski) Benjamin Raich (Ski)
    2005 Renate Götschl (Ski) Georg Totschnig (Radsport)
    2004 Kate Allen (Triathlon) Markus Rogan (Schwimmen)
    2003 Michaela Dorfmeister (Ski) Werner Schlager (Tischtennis)
    2002 Mirna Jukic (Schwimmen) Stephan Eberharter (Ski)
    2001 Stephanie Graf (Leichtathletik) Hermann Maier (Ski)
    2000 Stephanie Graf (Leichtathletik) Hermann Maier (Ski)
    1999 Alexandra Meissnitzer (Ski) Hermann Maier (Ski)
    1998 Alexandra Meissnitzer (Ski) Hermann Maier (Ski)
    1997 Renate Götschl (Ski) Toni Polster (Fußball)
    1996 Theresia Kiesl (Leichtathletik) Andreas Goldberger (Skispringen)
    1995 Ursula Profanter (Kanu) Thomas Muster (Tennis)
    1994 Emese Hunyady (Eisschnellauf) Thomas Stangassinger (Ski)
    1993 Anita Wachter (Ski) Andreas Goldberger (Skispringen)
    1992 Petra Kronberger (Ski) Patrick Ortlieb (Ski)
    1991 Petra Kronberger (Ski) Stephan Eberharter (Ski)
    1990 Petra Kronberger (Ski) Thomas Muster (Tennis)
    1989 Ulrike Maier (Ski) Rudi Nierlich (Ski)
    1988 Sigrid Wolf (Ski) Peter Seisenbacher (Judo)
    1987 Sigrid Wolf (Ski) Andreas Felder (Skispringen)
    1986 Roswitha Steiner (Ski) Michael Hadschieff (ESL)
    1985 Elisabeth Kirchler (Ski) Peter Seisenbacher (Judo)
    1984 Edith Hrovat (Judo) Peter Seisenbacher (Judo)
    1983 Gerda Winklbauer (Judo) Franz Klammer (Ski)
    1982 Claudia Kristofics-Binder (EKL) Armin Kogler (Skispringen)
    1981 Claudia Kristofics-Binder (EKL) Armin Kogler (Skispringen)
    1980 Annemarie Moser (Ski) Toni Innauer (Skispringen)
    1979 Annemarie Moser (Ski) Armin Kogler (Skispringen)
    1978 Annemarie Moser (Ski) Sepp Walcher (Ski)
    1977 Annemarie Pröll (Ski) Niki Lauda (Motor)
    1976 Brigitte Habersatter (Ski) Franz Klammer (Ski)
    1975 Annemarie Pröll (Ski) Franz Klammer (Ski)
    1974 Annemarie Pröll (Ski) David Zwilling (Ski)
    1973 Annemarie Pröll (Ski)
    1972 Trixi Schuba (EKL)
    1971 Ilona Gusenbauer (LA)
    1970
    		Karl Schranz (Ski)
    1969 Liese Prokop (LA)
    1968 Olga Pall (Ski)
    1967
    		Emmerich Danzer (Eiskunstlauf)
    1966
    		Emmerich Danzer (Eiskunstlauf)
    1965
    		Kurt Presslmayr (Kajak)
    1964
    		Pepi Stiegler (Ski)
    1963
    		Heinrich Thun (Leichtathletik)
    1962
    		Karl Schranz (Ski)
    1961
    		Heinrich Thun (Leichtathletik)
    1960
    		Ernst Hinterseer (Ski)
    1959
    		Karl Schranz (Ski)
    1958
    		Toni Sailer (Ski)
    1957
    		Toni Sailer (Ski)
    1956
    		Toni Sailer (Ski)
    1955 Hanna Eigl (Eiskunstlauf) Gerhard Hanappi (Fußball)
    1954 Fritzi Schwingl (Kajak) Rupert Hollaus (Motorsport)
    1953 Trude Klecker (Ski) Hermann Buhl (Bergsteiger)
    1952 Trude Beiser-Jochum (Ski) Othmar Schneider (Ski)
    1951 Rikki Mahringer (Ski) Ernst Ocwirk (Fußball)
    1950 Dagmar Rom (Ski) Walter Zeman (Fußball)
    1949 Ellen Müller-Preis (Fechten) Richard Menapace (Rad)
    Jahr Team
    2025 Eishockey Nationalteam
    2024 Vadlau/Mähr (Segeln)
    2023 ÖFB-Nationalteam (Fußball)
    2022 FC Red Bull Salzburg (Fußball)
    2021 FC Red Bull Salzburg (Fußball)
    2020 FC Red Bull Salzburg (Fußball)
    2019 FC Red Bull Salzburg (Fußball)
    2018 FC Red Bull Salzburg (Fußball)
    2017 ÖFB-Nationalteam Frauen (Fußball)
    2016 Thomas Zajac & Tanja Frank (Segeln)
    2015 Fußball-Nationalmannschaft
    2014 Lara Vadlau und Jolanta Ogar (Segeln)
    2013 Doris und Stefanie Schwaiger (Beachvolleyball)
    2012 Skisprung-Team (Koch, Kofler, Morgenstern, Schlierenzauer)
    2011 Skisprung-Team (Koch, Kofler, Morgenstern, Schlierenzauer)
    2010 Nord. Kombinier (Gottwald, Gruber, Stecher, Kreiner)
    2009 Skisprung-Team (Schlierenzauer, Loitzl, Morgenstern, Koch)
    2008 Skisprung-Team (Morgenstern, Kofler, Koch, Schlierenzauer)
    2007 U20-Fußball-Nationalmannschaft
    2006 Nord. Kombinierer (Gottwald, Stecher, Gruber, Bieler)
    2005 Skisprung-Team (Höllwarth, Loitzl, Morgenstern, Widhölzl)
    2004 Roman Hagara/Hans-Peter Steinacher (Segeln)
    2003 Nord. Kombinierer (Gruber, Denifl, Bieler, Gottwald)
    2002 Nord. Kombinierer (Bieler, Gruber, Stecher, Gottwald)
    2001 Skisprung-Team (Höllwarth, Horngacher, Goldberger, Loitzl)
    2000 Roman Hagara/Hans-Peter Steinacher (Segeln)
    1999 Herren-Langlauf-Staffel (Gandler,Stadlober,Botwinow,Hoffmann)
    1998 Fußball-Meister Sturm Graz
    1997 Fußball-Nationalmannschaft
    1996 Fußball-Meister und Europacup-Finalist SK Rapid Wien
    1995 Ruder-Weltmeister (Rantasa, Schmölzer, G. Faderbauer, Sigl)
    1994 Fußball-Meister und UEFA-Cup-Finalist SV Salzburg
    1993 Ruder-Weltmeister (Rantasa, Schmölzer, G. Faderbauer, Sigl)
    1992 Viererbob-Olympiasieger (Appelt, Winkler, Haidacher, Schroll)
    1991 WM-Team Nordische Kombination (Sulzenbacher, Ofner, Csar)
    1990 Tennis-Daviscupteam (Muster, Skoff, Antonitsch)
    1979 Fußball-Nationalmannschaft
    1978 Fußball-Nationalmannschaft
    Jahr Behindertensportlerin Behindertensportler
    2025 Melissa Köck (Gehörlosen Ski) Thomas Frühwirth (Handbike)
    2024 Natalija Eder (Leichtathletik) Thomas Frühwirth (Handbike)
    2023 Veronika Aigner (Ski) Thomas Frühwirth (Handbike)
    2022 Veronika Aigner (Ski) Johannes Aigner (Ski)
    2021 Carina Edlinger (Langlauf) Walter Ablinger (Handbike)
    2020 Veronika Aigner (Ski) Markus Salcher (Ski)
    2019 Carina Edlinger (Langlauf) Josef Lahner (Ski)
    2018 Claudia Lösch (Ski) Thomas Geierspichler (Rennrollstuhl)
    2017 Claudia Lösch (Ski) Markus Salcher (Ski)
    2016 Natalija Eder (Leichtathletik) Pepo Puch (Pferdesport)
    2015 Claudia Lösch (Ski) Patrick Mayrhofer (Snowboarder)
    2014 Claudia Lösch (Ski) Markus Salcher (Ski)
    2013 Claudia Lösch (Ski) Matthias Lanzinger (Ski)
    2012 Heidi Mackowitz (Leichtathletik/Ski Alpin) Günther Matzinger (Leichtathletik)
    2011 Claudia Lösch (Ski) Martin Falch (Para-Duathlon)
    2010 Claudia Lösch (Ski) Georg Tischler (Leichtathletik)
    2009 Sabine Gasteiger (Ski) Robert Meusburger (Ski)
    2008 Andrea Scherney (Leichtathletik) Thomas Geierspichler (Rollstuhlfahren)
    2007 Andrea Scherney (Leichtathletik) Bil Marinkovic (Leichtathletik)
    2006 Sabine Gasteiger (Ski) Alexander Hohlrieder (Radsport)
    2005 Andrea Scherney (Leichtathletik) Wolfgang Eibeck (Radsport)
    2004 Andrea Scherney (Leichtathletik) Thomas Geierspichler (Rollstuhlfahren)
    2003 Andrea Scherney (Leichtathletik) Oliver Anthofer (Ski nordisch)
    2002 Danja Haslacher (Ski) Thomas Geierspichler (Rollstuhlfahren)
    2001 Gabriele Berghofer (Ski) Oliver Anthofer (Ski nordisch)
    Jahr Aufsteiger
    2025 Lilli Tagger (Tennis)
    2024 Constantin Möstl (Handball)
    2023 Felix Gall (Radsport)
    2022 Johannes Strolz (Ski)
    2021 Johannes Lamparter (Nordische Kombination)
    2020 nicht vergeben
    2019 Verena Preiner (Leichtathletik)
    2018 David Gleirscher (Rodeln)
    2017 Stephanie Venier (Ski)
    2016 Lukas Weißhaidinger (Diskus)
    2015 Stefan Kraft (Skispringen)
    2014 Thomas Diethart (Skispringen)
    2013 Riccardo Zoidl (Radsport)
    2012 Beate Schrott (Leichtathletik)
    2011 Anna Fenninger (Ski)
    2010 Matthias Schwab (Golf)
    2009 Johanna Ernst (Klettern)
    2008 Ümit Korkmaz (Fußball)
    2007 Gregor Schlierenzauer (Skispringen)
    2006 Joana Bucur (Ski nordisch/Leichtathletik)

