|Jahr
|Sportlerin
|Sportler
|2025
|Stephanie Venier (Ski)
|Daniel Tschofenig (Skispringen)
|2024
|Victoria Hudson (Leichtathletik)
|Valentin Bontus (Kite)
|2023
|Eva Pinkelnig (Skispringen)
|Felix Gall (Radsport)
|2022
|Anna Gasser (Snowboard)
|David Alaba (Fußball)
|2021
|Anna Kiesenhofer (Radsport)
|Vincent Kriechmayr (Ski)
|2020
|Ivona Dadic (Leichtathletik)
|Dominic Thiem (Tennis)
|2019
|Vanessa Herzog (Eisschnelllauf)
|Marcel Hirscher (Ski)
|2018
|Anna Gasser (Snowboard)
|Marcel Hirscher (Ski)
|2017
|Anna Gasser (Snowboard)
|Marcel Hirscher (Ski)
|2016
|Eva-Maria Brem (Ski)
|Marcel Hirscher (Ski)
|2015
|Anna Fenninger (Ski)
|Marcel Hirscher (Ski)
|2014
|Anna Fenninger (Ski)
|David Alaba (Fußball)
|2013
|Anna Fenninger (Ski)
|David Alaba (Fußball)
|2012
|Marlies Schild (Ski)
|Marcel Hirscher (Ski)
|2011
|Elisabeth Görgl (Ski)
|Thomas Morgenstern (Skispringen)
|2010
|Andrea Fischbacher (Ski)
|Jürgen Melzer (Tennis)
|2009
|Mirna Jukic (Schwimmen)
|Wolfgang Loitzl (Skispringen)
|2008
|Mirna Jukic (Schwimmen)
|Thomas Morgenstern (Skispringen)
|2007
|Nicole Hosp (Ski)
|Thomas Vanek (Eishockey)
|2006
|Michaela Dorfmeister (Ski)
|Benjamin Raich (Ski)
|2005
|Renate Götschl (Ski)
|Georg Totschnig (Radsport)
|2004
|Kate Allen (Triathlon)
|Markus Rogan (Schwimmen)
|2003
|Michaela Dorfmeister (Ski)
|Werner Schlager (Tischtennis)
|2002
|Mirna Jukic (Schwimmen)
|Stephan Eberharter (Ski)
|2001
|Stephanie Graf (Leichtathletik)
|Hermann Maier (Ski)
|2000
|Stephanie Graf (Leichtathletik)
|Hermann Maier (Ski)
|1999
|Alexandra Meissnitzer (Ski)
|Hermann Maier (Ski)
|1998
|Alexandra Meissnitzer (Ski)
|Hermann Maier (Ski)
|1997
|Renate Götschl (Ski)
|Toni Polster (Fußball)
|1996
|Theresia Kiesl (Leichtathletik)
|Andreas Goldberger (Skispringen)
|1995
|Ursula Profanter (Kanu)
|Thomas Muster (Tennis)
|1994
|Emese Hunyady (Eisschnellauf)
|Thomas Stangassinger (Ski)
|1993
|Anita Wachter (Ski)
|Andreas Goldberger (Skispringen)
|1992
|Petra Kronberger (Ski)
|Patrick Ortlieb (Ski)
|1991
|Petra Kronberger (Ski)
|Stephan Eberharter (Ski)
|1990
|Petra Kronberger (Ski)
|Thomas Muster (Tennis)
|1989
|Ulrike Maier (Ski)
|Rudi Nierlich (Ski)
|1988
|Sigrid Wolf (Ski)
|Peter Seisenbacher (Judo)
|1987
|Sigrid Wolf (Ski)
|Andreas Felder (Skispringen)
|1986
|Roswitha Steiner (Ski)
|Michael Hadschieff (ESL)
|1985
|Elisabeth Kirchler (Ski)
|Peter Seisenbacher (Judo)
|1984
|Edith Hrovat (Judo)
|Peter Seisenbacher (Judo)
|1983
|Gerda Winklbauer (Judo)
|Franz Klammer (Ski)
|1982
|Claudia Kristofics-Binder (EKL)
|Armin Kogler (Skispringen)
|1981
|Claudia Kristofics-Binder (EKL)
|Armin Kogler (Skispringen)
|1980
|Annemarie Moser (Ski)
|Toni Innauer (Skispringen)
|1979
|Annemarie Moser (Ski)
|Armin Kogler (Skispringen)
|1978
|Annemarie Moser (Ski)
|Sepp Walcher (Ski)
|1977
|Annemarie Pröll (Ski)
|Niki Lauda (Motor)
|1976
|Brigitte Habersatter (Ski)
|Franz Klammer (Ski)
|1975
|Annemarie Pröll (Ski)
|Franz Klammer (Ski)
|1974
|Annemarie Pröll (Ski)
|David Zwilling (Ski)
|1973
|Annemarie Pröll (Ski)
|1972
|Trixi Schuba (EKL)
|1971
|Ilona Gusenbauer (LA)
|1970
|Karl Schranz (Ski)
|1969
|Liese Prokop (LA)
|1968
|Olga Pall (Ski)
|1967
|Emmerich Danzer (Eiskunstlauf)
|1966
|Emmerich Danzer (Eiskunstlauf)
|1965
|Kurt Presslmayr (Kajak)
|1964
|Pepi Stiegler (Ski)
|1963
|Heinrich Thun (Leichtathletik)
|1962
|Karl Schranz (Ski)
|1961
|Heinrich Thun (Leichtathletik)
|1960
|Ernst Hinterseer (Ski)
|1959
|Karl Schranz (Ski)
|1958
|Toni Sailer (Ski)
|1957
|Toni Sailer (Ski)
|1956
|Toni Sailer (Ski)
|1955
|Hanna Eigl (Eiskunstlauf)
|Gerhard Hanappi (Fußball)
|1954
|Fritzi Schwingl (Kajak)
|Rupert Hollaus (Motorsport)
|1953
|Trude Klecker (Ski)
|Hermann Buhl (Bergsteiger)
|1952
|Trude Beiser-Jochum (Ski)
|Othmar Schneider (Ski)
|1951
|Rikki Mahringer (Ski)
|Ernst Ocwirk (Fußball)
|1950
|Dagmar Rom (Ski)
|Walter Zeman (Fußball)
|1949
|Ellen Müller-Preis (Fechten)
|Richard Menapace (Rad)
|Jahr
|Team
|2025
|Eishockey Nationalteam
|2024
|Vadlau/Mähr (Segeln)
|2023
|ÖFB-Nationalteam (Fußball)
|2022
|FC Red Bull Salzburg (Fußball)
|2021
|FC Red Bull Salzburg (Fußball)
|2020
|FC Red Bull Salzburg (Fußball)
|2019
|FC Red Bull Salzburg (Fußball)
|2018
|FC Red Bull Salzburg (Fußball)
|2017
|ÖFB-Nationalteam Frauen (Fußball)
|2016
|Thomas Zajac & Tanja Frank (Segeln)
|2015
|Fußball-Nationalmannschaft
|2014
|Lara Vadlau und Jolanta Ogar (Segeln)
|2013
|Doris und Stefanie Schwaiger (Beachvolleyball)
|2012
|Skisprung-Team (Koch, Kofler, Morgenstern, Schlierenzauer)
|2011
|Skisprung-Team (Koch, Kofler, Morgenstern, Schlierenzauer)
|2010
|Nord. Kombinier (Gottwald, Gruber, Stecher, Kreiner)
|2009
|Skisprung-Team (Schlierenzauer, Loitzl, Morgenstern, Koch)
|2008
|Skisprung-Team (Morgenstern, Kofler, Koch, Schlierenzauer)
|2007
|U20-Fußball-Nationalmannschaft
|2006
|Nord. Kombinierer (Gottwald, Stecher, Gruber, Bieler)
|2005
|Skisprung-Team (Höllwarth, Loitzl, Morgenstern, Widhölzl)
|2004
|Roman Hagara/Hans-Peter Steinacher (Segeln)
|2003
|Nord. Kombinierer (Gruber, Denifl, Bieler, Gottwald)
|2002
|Nord. Kombinierer (Bieler, Gruber, Stecher, Gottwald)
|2001
|Skisprung-Team (Höllwarth, Horngacher, Goldberger, Loitzl)
|2000
|Roman Hagara/Hans-Peter Steinacher (Segeln)
|1999
|Herren-Langlauf-Staffel (Gandler,Stadlober,Botwinow,Hoffmann)
|1998
|Fußball-Meister Sturm Graz
|1997
|Fußball-Nationalmannschaft
|1996
|Fußball-Meister und Europacup-Finalist SK Rapid Wien
|1995
|Ruder-Weltmeister (Rantasa, Schmölzer, G. Faderbauer, Sigl)
|1994
|Fußball-Meister und UEFA-Cup-Finalist SV Salzburg
|1993
|Ruder-Weltmeister (Rantasa, Schmölzer, G. Faderbauer, Sigl)
|1992
|Viererbob-Olympiasieger (Appelt, Winkler, Haidacher, Schroll)
|1991
|WM-Team Nordische Kombination (Sulzenbacher, Ofner, Csar)
|1990
|Tennis-Daviscupteam (Muster, Skoff, Antonitsch)
|1979
|Fußball-Nationalmannschaft
|1978
|Fußball-Nationalmannschaft
|Jahr
|Behindertensportlerin
|Behindertensportler
|2025
|Melissa Köck (Gehörlosen Ski)
|Thomas Frühwirth (Handbike)
|2024
|Natalija Eder (Leichtathletik)
|Thomas Frühwirth (Handbike)
|2023
|Veronika Aigner (Ski)
|Thomas Frühwirth (Handbike)
|2022
|Veronika Aigner (Ski)
|Johannes Aigner (Ski)
|2021
|Carina Edlinger (Langlauf)
|Walter Ablinger (Handbike)
|2020
|Veronika Aigner (Ski)
|Markus Salcher (Ski)
|2019
|Carina Edlinger (Langlauf)
|Josef Lahner (Ski)
|2018
|Claudia Lösch (Ski)
|Thomas Geierspichler (Rennrollstuhl)
|2017
|Claudia Lösch (Ski)
|Markus Salcher (Ski)
|2016
|Natalija Eder (Leichtathletik)
|Pepo Puch (Pferdesport)
|2015
|Claudia Lösch (Ski)
|Patrick Mayrhofer (Snowboarder)
|2014
|Claudia Lösch (Ski)
|Markus Salcher (Ski)
|2013
|Claudia Lösch (Ski)
|Matthias Lanzinger (Ski)
|2012
|Heidi Mackowitz (Leichtathletik/Ski Alpin)
|Günther Matzinger (Leichtathletik)
|2011
|Claudia Lösch (Ski)
|Martin Falch (Para-Duathlon)
|2010
|Claudia Lösch (Ski)
|Georg Tischler (Leichtathletik)
|2009
|Sabine Gasteiger (Ski)
|Robert Meusburger (Ski)
|2008
|Andrea Scherney (Leichtathletik)
|Thomas Geierspichler (Rollstuhlfahren)
|2007
|Andrea Scherney (Leichtathletik)
|Bil Marinkovic (Leichtathletik)
|2006
|Sabine Gasteiger (Ski)
|Alexander Hohlrieder (Radsport)
|2005
|Andrea Scherney (Leichtathletik)
|Wolfgang Eibeck (Radsport)
|2004
|Andrea Scherney (Leichtathletik)
|Thomas Geierspichler (Rollstuhlfahren)
|2003
|Andrea Scherney (Leichtathletik)
|Oliver Anthofer (Ski nordisch)
|2002
|Danja Haslacher (Ski)
|Thomas Geierspichler (Rollstuhlfahren)
|2001
|Gabriele Berghofer (Ski)
|Oliver Anthofer (Ski nordisch)
|Jahr
|Aufsteiger
|2025
|Lilli Tagger (Tennis)
|2024
|Constantin Möstl (Handball)
|2023
|Felix Gall (Radsport)
|2022
|Johannes Strolz (Ski)
|2021
|Johannes Lamparter (Nordische Kombination)
|2020
|nicht vergeben
|2019
|Verena Preiner (Leichtathletik)
|2018
|David Gleirscher (Rodeln)
|2017
|Stephanie Venier (Ski)
|2016
|Lukas Weißhaidinger (Diskus)
|2015
|Stefan Kraft (Skispringen)
|2014
|Thomas Diethart (Skispringen)
|2013
|Riccardo Zoidl (Radsport)
|2012
|Beate Schrott (Leichtathletik)
|2011
|Anna Fenninger (Ski)
|2010
|Matthias Schwab (Golf)
|2009
|Johanna Ernst (Klettern)
|2008
|Ümit Korkmaz (Fußball)
|2007
|Gregor Schlierenzauer (Skispringen)
|2006
|Joana Bucur (Ski nordisch/Leichtathletik)