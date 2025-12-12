Rangnick, Vonn & Co.! Starauflauf bei der Sport-Gala von ServusTV

Von Fußball-Helden bis zum Rallye-Weltmeister
Das Jahr 2025 hat Sportfans mit Highlights wie der Fußball-WM-Quali, der Ski-WM in Saalbach und dem packenden Formel-1-Titelkampf in Atem gehalten.
Angesichts der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina und der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika im Jahr 2026 ist das Staraufgebot dementsprechend prominent:
Neben Ralf Rangnick sind auch Quali-Held Michael Gregoritsch und Teamkoch Fritz Grampelhuber vom ÖFB-Team im Hangar-7.
Ski-Glamour bringen Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal
Österreichs Sportlerin des Jahres Stephanie Venier blickt auf ihr Erfolgsjahr zurück.
Weitere prominente Gäste sind der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier, Jan Ullrich und das brasilianische Skater-Idol Sandro Dias.
Alina Marzi, Christian Brugger und Christian Baier führen durch den Abend und sorgen für einen gebührenden sportlichen Abschluss.