Rangnick, Vonn & Co.! Starauflauf bei der Sport-Gala von ServusTV

Top-Stars aus der Sportwelt bei der Jahres-Gala von ServusTV! Ralf Rangnick, Lindsey Vonn oder Sébastien Ogier blicken auf zurück und voraus. Am Montag live:

Rangnick, Vonn & Co.! Starauflauf bei der Sport-Gala von ServusTV Foto: © ServusTV
Textquelle: © LAOLA1
Wenn der Vorhang für die letzte Sendung des Jahres fällt, lässt ServusTV noch einmal die ganz großen Kaliber auffahren:

Superstars, Legenden und Strippenzieher des Weltsports geben sich bei der großen Jahresabschlussgala von „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ die Ehre. Am kommenden Montag, den 15. Dezember, ab 21:15 Uhr steht ein Abend an, der die emotionalsten Momente des Jahres 2025 feiert und den Blick auf das spannende Supersportjahr 2026 lenkt.

Mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Ski-Ikone Lindsey Vonn und Rallye-Legende Sebastien Ogier ist nur ein Teil des hochkarätigen Aufgebots genannt, das in Salzburg erwartet wird.

Von Fußball-Helden bis zum Rallye-Weltmeister

Das Jahr 2025 hat Sportfans mit Highlights wie der Fußball-WM-Quali, der Ski-WM in Saalbach und dem packenden Formel-1-Titelkampf in Atem gehalten.

Foto: ©ServusTV

Angesichts der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina und der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika im Jahr 2026 ist das Staraufgebot dementsprechend prominent:

Alina Marzi, Christian Brugger und Christian Baier führen durch den Abend und sorgen für einen gebührenden sportlichen Abschluss.

