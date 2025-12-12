Rangnick, Vonn & Co.! Starauflauf bei der Sport-Gala von ServusTV

Wenn der Vorhang für die letzte Sendung des Jahres fällt, lässt ServusTV noch einmal die ganz großen Kaliber auffahren:

Superstars, Legenden und Strippenzieher des Weltsports geben sich bei der großen Jahresabschlussgala von „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ die Ehre. Am kommenden Montag, den 15. Dezember, ab 21:15 Uhr steht ein Abend an, der die emotionalsten Momente des Jahres 2025 feiert und den Blick auf das spannende Supersportjahr 2026 lenkt.

Mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Ski-Ikone Lindsey Vonn und Rallye-Legende Sebastien Ogier ist nur ein Teil des hochkarätigen Aufgebots genannt, das in Salzburg erwartet wird.