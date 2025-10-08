Suche
    Eishockey-Nationalteam ist Österreichs Team des Jahres

    Die "Eishackler" landen vor dem Synchronschwimm-Duo Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri sowie dem ÖSV-Skisprungteam auf dem ersten Platz.

    Eishockey-Nationalteam ist Österreichs Team des Jahres
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Das ÖEHV-Team der Männer ist Österreichs Team des Jahres 2025!

    Die Auswahl von Teamchef Roger Bader spielte sich bei der Eishockey-WM bis ins Viertelfinale und begeisterte mit den Auftritten die Fans. Dominique Heinrich nimmt bei der Lotterien Sporthilfe-Gala am Mittwoch stellvertretend für die Mannschaft den NIKI entgegen.

    755 Punkte erhielten die "Eishackler" von den Mitgliedern von Sports Media Austria – 289 von ihnen haben abgestimmt. Auf dem zweiten Platz landet das Synchronschwimm-Duo Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri (694 Zähler). Platz drei geht an das ÖSV-Skisprungteam rund um Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft und Jan Hörl. Das Quartett erhielt 550 Punkte.

    Für den heimischen Eishockey-Sport ist es der erste NIKI als Team des Jahres. In der Kategorie "Sportler des Jahres" wurde Ex-NHL-Star Thomas Vanek 2007 geehrt.

    Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025

    Gala-Nacht des Sports in Wien
    Sportlerin des Jahres: Stephanie Venier (Ski)
    Stephanie Venier

    Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025

    Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025

