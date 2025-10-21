Seattle Seahawks Seattle Seahawks SEA Houston Texans Houston Texans HOU
Endstand
27:19
14:0 , 0:6 , 13:6 , 0:7
NEWS

Seahawks gewinnen gegen Texans, Bucs-Receiver Evans verletzt

Seattle siegt in der Nacht auf Dienstag. Die Buccaneers verlieren gegen die Detroit Lions - Mike Evans wird wohl lange ausfallen und einen Rekord verpassen.

Seahawks gewinnen gegen Texans, Bucs-Receiver Evans verletzt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Seattle Seahawks bezwingen die Houston Texans in Week 7 der NFL mit 27:19.

Im ersten Viertel bringen nur die Seahawks ihr Spiel aufs Feld, gehen durch einen Run von Zach Charbonnet und einen Touchdown von Jaxon Smith-Njigba in Führung. Während Seattles Jason Myers dann ein Field Goal verschießt, kann Ka'imi Fairbarn zwei für die Texans verwerten.

Zwei Field Goals von Myers und ein zweiter Touchdown-Run von Charbonnet bauen die Seahawks-Führung nach der Pause aus, William Anderson Jr. macht für die Texans einen Touchdown, die folgende 2-Point-Conversion scheitert. Woody Marks fängt im Schlussviertel noch einen Pass und verkürzt auf 27:19, der Sieg geht aber ungefährdet an die Seahawks.

Diese stehen nun bei einer Bilanz von 4-2, die Texans bei 2-3.

Buccaneers verlieren Spiel und Evans

Eine Niederlage gibt es schon im früheren Spiel für die Tampa Bay Buccaneers. Diese müssen sich den Detroit Lions mit 24:9 geschlagen geben.

Dabei verletzt sich bei den "Bucs" Star-Receiver Mike Evans schwer an der Schulter. Der Schlüsselbeinbruch bedeutet für ihn wohl das Saisonende.

Damit wird er auch den Rekord für die meisten 1.000-Yard-Saisons verpassen. Als einziger Spieler der Liga kommt Evans in jeder seiner elf Saisonen auf 1.000 Receiving Yards, heuer hätte er den Rekord von Jerry Rice brechen können.

