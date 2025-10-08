Suche
    news

    Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025

    Bevor heute Abend bei der Sporthilfe Gala die begehrten "Niki"-Trophäen vergeben werden, haben wir euch um eure Stimmen gebeten. So habt ihr gewählt:

    Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025 Foto: © GEPAMontage
    Textquelle: © LAOLA1.at/APA

    Wenn die Sportlerinnen und Sportler dieses Landes Fußballschuhe und Rennanzüge gegen Smokings und Abendkleider tauschen, dann ist es wieder Zeit für die Lotterien-Sporthilfe-Gala. 

    Mittwochabend werden in der Wiener Stadthalle die begehrten NIKI-Auszeichnungen vergeben. 

    Zuvor wurden bereits in jeder Kategorie die Top drei der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl bekanntgegeben. Wir haben euch daraufhin nach eurer Stimme - unter anderem zu Sportler und Sportlerin sowie Team des Jahres - gefragt. 

    So habt ihr abgestimmt: 

    Sportlerin des Jahres:

    Platz Name Stimmen
    1 Stephanie Venier (Ski Alpin) 61%
    2 Sofia Polcanova (Tischtennis) 24%
    3 Janine Flock (Skeleton) 15%

    Sportlerin des Jahres: Titelträgerinnen der letzten 30 Jahre

    Vorschau
    Emese Hunyady
    Ursula Profanter

    Slideshow starten

    32 Bilder

    Sportler des Jahres:

    Platz Name Stimmen
    1 Daniel Tschofenig (Skispringen) 54%
    2 Sepp Straka (Golf) 25%
    3 Raphael Haaser (Ski Alpin) 21%

    Die Sportler des Jahres der letzten 30 Jahre

    Vorschau
    Thomas Stangassinger
    Thomas Muster

    Slideshow starten

    32 Bilder

    Team des Jahres:

    Platz Name Stimmen
    1 ÖSV-Team (Skispringen) 47%
    2 ÖEHV-Nationalteam (Eishockey) 29%
    3 Anna-Maria und Eirini Alexandri (Synchronschwimmen) 24%

    Sportlerin mit Behinderung des Jahres:

    Platz Name Stimmen
    1 Agnes Jan (Parkinson-Tischtennis) 61%
    2 Veronika Aigner (Ski Alpin) 29%
    3 Melissa Köck (Gehörlosen Ski Alpin) 9%

    Sportler mit Behinderung des Jahres:

    Platz Name Stimmen
    1 Johannes Aigner (Ski Alpin) 48%
    2 Thomas Frühwirth (Para-Cycling/Para-Triathlon) 32%
    3 Angelino Zeller (Para-Klettern) 20%

    Special Olympics Sportlerin des Jahres:

    Platz Name Stimmen
    1 Juliane Danninger (Ski Alpin) 43%
    2 Verema Eder (Tanzsport) 36%
    3 Jasmin Heim (Ski Alpin) 20%

    Special Olympics Sportler des Jahres:

    Platz Name Stimmen
    1 Mario Dukic (Floorball) 58%
    2 Alexander Haissl (Ski Alpin) 24%
    3 Mladen Marjanovic (Ski Nordisch) 18%

    Alaba & Co.: Die schönsten Bilder der Sport-Gala 2024

    Vorschau
    Vorschau
    Vorschau

    Slideshow starten

    30 Bilder

    Mehr zum Thema

    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025

    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025

    Mehr Sport - Sonstiges
    11
    Österreichs erfolgreichster Turner gibt Rücktritt bekannt

    Österreichs erfolgreichster Turner gibt Rücktritt bekannt

    Mehr Sport - Sonstiges
    Die LAOLA1 Sporthilfe Charity Auktion

    Die LAOLA1 Sporthilfe Charity Auktion

    Österreichische Sporthilfe
    Mountainbike: Höll zum vierten Mal Gesamtweltcupsiegerin

    Mountainbike: Höll zum vierten Mal Gesamtweltcupsiegerin

    Radsport - Mountainbike
    2
    Staatsmeister: Hörl und Eder gewinnen auf der Großschanze

    Staatsmeister: Hörl und Eder gewinnen auf der Großschanze

    Skispringen
    Ex-NFL-Quarterback niedergestochen und verhaftet

    Ex-NFL-Quarterback niedergestochen und verhaftet

    Football - NFL
    2
    Anisimova bricht ihren Final-Fluch

    Anisimova bricht ihren Final-Fluch

    Tennis - WTA
    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus

    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus

    Tennis - ATP
    5

    Kommentare