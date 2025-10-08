Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025

Wenn die Sportlerinnen und Sportler dieses Landes Fußballschuhe und Rennanzüge gegen Smokings und Abendkleider tauschen, dann ist es wieder Zeit für die Lotterien-Sporthilfe-Gala.

Mittwochabend werden in der Wiener Stadthalle die begehrten NIKI-Auszeichnungen vergeben.

Zuvor wurden bereits in jeder Kategorie die Top drei der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl bekanntgegeben. Wir haben euch daraufhin nach eurer Stimme - unter anderem zu Sportler und Sportlerin sowie Team des Jahres - gefragt.

So habt ihr abgestimmt:

Sportlerin des Jahres:

Platz Name Stimmen 1 Stephanie Venier (Ski Alpin) 61% 2 Sofia Polcanova (Tischtennis) 24% 3 Janine Flock (Skeleton) 15%

Sportler des Jahres:

Platz Name Stimmen 1 Daniel Tschofenig (Skispringen) 54% 2 Sepp Straka (Golf) 25% 3 Raphael Haaser (Ski Alpin) 21%

Team des Jahres:

Platz Name Stimmen 1 ÖSV-Team (Skispringen) 47% 2 ÖEHV-Nationalteam (Eishockey) 29% 3 Anna-Maria und Eirini Alexandri (Synchronschwimmen) 24%

Sportlerin mit Behinderung des Jahres:

Platz Name Stimmen 1 Agnes Jan (Parkinson-Tischtennis) 61% 2 Veronika Aigner (Ski Alpin) 29% 3 Melissa Köck (Gehörlosen Ski Alpin) 9%

Sportler mit Behinderung des Jahres:

Platz Name Stimmen 1 Johannes Aigner (Ski Alpin) 48% 2 Thomas Frühwirth (Para-Cycling/Para-Triathlon) 32% 3 Angelino Zeller (Para-Klettern) 20%

Special Olympics Sportlerin des Jahres:

Platz Name Stimmen 1 Juliane Danninger (Ski Alpin) 43% 2 Verema Eder (Tanzsport) 36% 3 Jasmin Heim (Ski Alpin) 20%

Special Olympics Sportler des Jahres:

Platz Name Stimmen 1 Mario Dukic (Floorball) 58% 2 Alexander Haissl (Ski Alpin) 24% 3 Mladen Marjanovic (Ski Nordisch) 18%

