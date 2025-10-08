Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025

Wenn die Sportlerinnen und Sportler dieses Landes Fußballschuhe und Rennanzüge gegen Smokings und Abendkleider tauschen, dann ist es wieder Zeit für die Lotterien-Sporthilfe-Gala.
Mittwochabend werden in der Wiener Stadthalle die begehrten NIKI-Auszeichnungen vergeben.
Zuvor wurden bereits in jeder Kategorie die Top drei der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl bekanntgegeben. Wir haben euch daraufhin nach eurer Stimme - unter anderem zu Sportler und Sportlerin sowie Team des Jahres - gefragt.
So habt ihr abgestimmt:
Sportlerin des Jahres:
Platz
Name
Stimmen
1
Stephanie Venier (Ski Alpin)
61%
2
Sofia Polcanova (Tischtennis)
24%
3
Janine Flock (Skeleton)
15%
