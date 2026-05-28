Dopingspiele: 10 Millionen Dollar für den Bolt-Rekord

Wenige Tage nach der ersten Auflage haben die Organisatoren der Enhanced Games für deren zweite Austragung 2027 eine Prämie von 10 Millionen Dollar angekündigt.

Die Summe soll es für eine schnellere Zeit über 100 Meter als jene 9,58 Sekunden von Usain Bolt geben. Das ist seit 2009 die Weltrekordmarke.

Sollte bei den Enhanced Games schneller gelaufen werden, würde das freilich nicht als Weltrekord anerkannt.

Umstrittene Spiele

Die Enhanced Games sind umstritten und werden scharf kritisiert. Es werden verbotene Dopingmittel zugelassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten in den acht Wochen vor der Veranstaltung Zugang zu Dopingmitteln wie beispielsweise Testosteron, Wachstumshormonen und Epo.

Die einzige Marke unter einem aktuellen Weltrekord am vergangenen Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas markierte Schwimmer Kristian Gkolomeev über 50 m Kraul in 20,81 Sek.

Für das Unterbieten der Weltrekordzeit um 0,06 Sek. erhielt der Grieche 1,5 Mio. Dollar. Gkolomeev schwamm in einem seit 2010 bei Wettkämpfen verbotenen Ganzkörperanzug.